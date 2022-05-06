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Зеленский пригласил Шольца в Киев на 9 мая

Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в Киев на День Победы
Президент Украины заявил, что ждет Олафа Шольца в Киеве 9 мая. Поездка в такой значимый день, по словам Владимира Зеленского, может стать «мощным политическим шагом». Ранее Шольц отказывался приезжать на Украину
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая. Об этом украинский лидер сообщил, выступая по видеосвязи в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House, Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной в России).

«Он [Шольц] был приглашен, приглашение в силе. Он может сделать этот очень мощный политический шаг и приехать сюда, в Киев, 9 мая. Я не буду объяснять значение этого, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять, почему», — заявил Зеленский.

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Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер

Ранее в начале мая Шольц отказался приезжать в украинскую столицу, пока там не побывает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, которого Украина, по данным Bild, отказалась принять из-за «тесных связей» Россией, а также его поддержка проекта газопровода «Северный поток-2».

Германский президент намеревался посетить Украину вместе с лидерами стран Балтии, приглашение присоединиться к делегации поступило от президента Польши Анджея Дуды. Визит должен был продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Однако 12 апреля Штайнмайер сообщил, что Киев отказал ему в визите.

Шольц после этого заявил, что решение Киева вызывает раздражение, а сам он пока не собирается совершать поездку на Украину. Он напомнил, что был в Киеве незадолго до начала российской операции, а также часто разговаривает с президентом Владимиром Зеленским по телефону.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал Шольца из-за этого «оскорбленной печеночной колбасой», но отметил, что Зеленский будет по-прежнему рад принять канцлера в Киеве.

5 мая Шольц объявил, что Киев в ближайшее время посетит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, договоренность о чем была достигнута лидерами двух стран. Визит Бербок в Киев станет первым посещением Украины представителем федерального правительства ФРГ с начала российской спецоперации 24 февраля.

В 2021 году Штайнмайер публично говорил о том, что нужно поддерживать связи с Россией, несмотря на сложные отношения с западными странами и присоединение Крыма. Однако в середине февраля 2022 года, до начала спецоперации, Штайнмайер заявил, что в Восточной Европе растет риск войны из-за России, и призвал президента Владимира Путина «развязать петлю на шее Украины». В начале апреля он назвал ошибкой поддержку «Северного потока-2» и провалом попытку включить Россию в «общую архитектуру безопасности».

В апреле сразу несколько западных лидеров, чиновников и политиков посетили Украину. Они навали приезжать в страну после событий в Буче. В частности, этот город посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и канцлер Австрии Карл Нехаммер, который спустя несколько дней приехал в Москву, где провел очные переговоры с Путиным. На Украину приезжал и британский премьер Борис Джонсон. Он прибыл в Киев на поезде из Польши и провел переговоры с Зеленским.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Владимир Зеленский Олаф Шольц Киев приглашение Украина спецоперация Германия
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