В МИДе понадеялись, что США не применят ядерное оружие из-за Украины

Вашингтону свойственен подход ограниченной ядерной войны, тогда как Москва не приемлет использование такого типа вооружений, заявил Рябков. США обвиняют Россию в «риторической игре» в этом вопросе, но это фейк, утверждает он

Фото: Андрей Любимов / РБК

Применение ядерного оружия со стороны США из-за кризиса на Украине станет необратимым событием, Россия отвергает концепцию ограниченного ядерного удара, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений», — подчеркнул дипломат.

Рябков выразил уверенность, что США и «их военным планировщикам» свойственна идеология ограниченной ядерной войны. Западные страны, по мнению замглавы МИДа, «пытаются нас обвинить в том, что мы якобы ведем некую риторическую игру» по вопросу использования ядерного вооружения.

«Это совершенно не соответствует действительности. Это негодные аргументы, но мы привыкли к тому, что Западу ничего уже не осталось, кроме передергивания и фейков», — утверждает он (цитата по «Коммерсанту»).

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что отправка вооружения на Украину и учения НАТО у российских границ повышают риск прямого столкновения России с альянсом, а такая ситуация будет нести угрозу «полноценной ядерной войны». Комментируя его слова, в Кремле указали на готовность Москвы дать «самый решительный ответ» на попытки вмешаться в спецоперацию на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом заверял, что любой исход спецоперации не станет причиной для применения ядерного оружия.

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В Пентагоне подчеркивали, что не станут вести обсуждения о возможности применения ядерного оружия из-за ситуации на Украине. Американский министр обороны Ллойд Остин пояснил: «Такая риторика опасна и не приносит пользы. Никто не желает ядерной войны, в которой никто не сможет победить. Бряцание оружием и опасные разговоры, очевидно, не приносят пользы». Аналогичную позицию заняли в Белом доме, пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что целью США является снижение градуса риторики в вопросе вероятного использования ядерного оружия.

Американский посол в России Джон Салливан говорил, что риторика о применении Москвой ядерного оружия в последнее время сильно обострилась. Слова Лаврова о риске ядерной войны он назвал «ядерным шантажом».

В конце апреля Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне сообщал, что в Вашингтоне отслеживают состояние ядерного потенциала России, «насколько это возможно», нет признаков наличия угрозы территории США или НАТО.