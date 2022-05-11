Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
В Москве разрешили продавать пиво и вино на стадионах Спорт, 20:18
Британия и Финляндия договорились о военной помощи в случае нападения Политика, 20:07
Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире Спорт, 19:57
Россия ввела санкции против бывших «дочек» «Газпрома» Политика, 19:54
Следствие назвало причину смерти бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Общество, 19:46
Пентагон назвал ядерный арсенал России проблемой для США Политика, 19:43
Минобороны обвинило Pfizer и Moderna в военных исследованиях на Украине Политика, 19:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:24
Cadillac показал самый мощный внедорожник в своей истории Авто, 19:15
Где дно у рынка США? Эксперты о глубине падения S&P 500 Инвестиции, 19:08
Земан разрешил 103 чехам вступить в Вооруженные силы Украины Политика, 19:02
В ООН сообщили о гибели почти 3,5 тыс. мирных жителей на Украине Политика, 19:01
В десяти регионах сообщили о гибели военных на Украине Политика, 18:56
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 18:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон назвал ядерный арсенал России проблемой для США

Глава Пентагона Ллойд Остин: ядерный арсенал России является угрозой сейчас и останется ею
По словам Ллойда Остина, угроза от российского ядерного арсенала не исчезнет и в будущем. В российском МИДе заявили, что разговоры о ядерной войне ведутся Западом, а Россия считает, что в таком конфликте не может быть победителей
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Глава американского Министерства обороны Ллойд Остин заявил о «значительных проблемах», которые представляет для США российский ядерный арсенал. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.

«Как мы убедились в последние недели, Россия остается сильной угрозой, требующей тесной и постоянной координации в рамках НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии в Европе. <...> Ядерный потенциал России также создает значительные проблемы сейчас и будет создавать в будущем», — заявил Остин.

По его словам, действия России на Украине представляют «угрозу трансатлантической безопасности».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Остин добавил, что в Вашингтоне видят угрозу не только в России и, как уже ранее заявлялось, в Китае. «Мы должны сохранять бдительность и относительно иных опасностей. Мы сталкиваемся с постоянной угрозой со стороны Северной Кореи, ее ядерного арсенала и разрабатываемых ракетных программ, а также со стороны Ирана с его ядерными амбициями и поддержкой групп, угрожающих безопасности наших сил и нашим союзникам», — сказал глава Пентагона.

27 февраля, через несколько дней после начала спецоперации на Украине, Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за того, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания» в адрес России. Глава МИДа Сергей Лавров после этого заявил, что в мире ведутся разговоры о возможности ядерной войны, однако не Россией, а НАТО, странами Запада и Украиной.

24 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Белый дом сформировал команду должностных лиц для разработки плана ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие. При этом, цитирует издание чиновников, в США считают такой сценарий маловероятным.

Читайте на РБК Pro
Pro
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды
Статьи
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса
Инструкции
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи

Рогозин допустил уничтожение стран НАТО за полчаса в случае ядерной войны
Политика
Дмитрий Рогозин

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил 29 марта, что Россия не рассматривает возможность использовать ядерное оружие в связи с операцией на Украине. «У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию нашей страны, мы можем применить и применим ядерное оружие для устранения этой угрозы», — сказал он.

Условия применения Россией ядерного оружия описаны в пункте 27 Военной доктрины. В нем указано, что Россия оставляет за собой право применить его в ответ на использование против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

6 мая заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил на брифинге, что Россия не будет нарушать сценарии возможного применения ядерного оружия. «Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», — пояснил он.

По словам Зайцева, в Москве придерживаются идеи, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Пентагон Россия ядерное оружие угроза
Материалы по теме
МИД напомнил о доктрине в ответ на вопрос о ядерном ударе по Украине
Политика
Антонов обвинил США в передергивании заявлений по ядерной политике России
Политика
В МИДе отвергли планы применить ядерное оружие на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter