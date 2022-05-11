Пентагон назвал ядерный арсенал России проблемой для США

По словам Ллойда Остина, угроза от российского ядерного арсенала не исчезнет и в будущем. В российском МИДе заявили, что разговоры о ядерной войне ведутся Западом, а Россия считает, что в таком конфликте не может быть победителей

Ллойд Остин (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Глава американского Министерства обороны Ллойд Остин заявил о «значительных проблемах», которые представляет для США российский ядерный арсенал. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.

«Как мы убедились в последние недели, Россия остается сильной угрозой, требующей тесной и постоянной координации в рамках НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии в Европе. <...> Ядерный потенциал России также создает значительные проблемы сейчас и будет создавать в будущем», — заявил Остин.

По его словам, действия России на Украине представляют «угрозу трансатлантической безопасности».

Остин добавил, что в Вашингтоне видят угрозу не только в России и, как уже ранее заявлялось, в Китае. «Мы должны сохранять бдительность и относительно иных опасностей. Мы сталкиваемся с постоянной угрозой со стороны Северной Кореи, ее ядерного арсенала и разрабатываемых ракетных программ, а также со стороны Ирана с его ядерными амбициями и поддержкой групп, угрожающих безопасности наших сил и нашим союзникам», — сказал глава Пентагона.

27 февраля, через несколько дней после начала спецоперации на Украине, Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за того, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания» в адрес России. Глава МИДа Сергей Лавров после этого заявил, что в мире ведутся разговоры о возможности ядерной войны, однако не Россией, а НАТО, странами Запада и Украиной.

24 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Белый дом сформировал команду должностных лиц для разработки плана ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие. При этом, цитирует издание чиновников, в США считают такой сценарий маловероятным.

Читайте на РБК Pro Pro Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Статьи Pro Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Инструкции Pro «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Инструкции Pro Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Статьи Pro Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Статьи Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России Статьи

Рогозин допустил уничтожение стран НАТО за полчаса в случае ядерной войны Политика

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил 29 марта, что Россия не рассматривает возможность использовать ядерное оружие в связи с операцией на Украине. «У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию нашей страны, мы можем применить и применим ядерное оружие для устранения этой угрозы», — сказал он.

Условия применения Россией ядерного оружия описаны в пункте 27 Военной доктрины. В нем указано, что Россия оставляет за собой право применить его в ответ на использование против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

6 мая заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил на брифинге, что Россия не будет нарушать сценарии возможного применения ядерного оружия. «Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», — пояснил он.

По словам Зайцева, в Москве придерживаются идеи, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.