Аналитики оценили, сколько страны тратят на ядерное оружие в минуту

Больше всего в прошлом году на разработку и создание ядерных вооружений потратили США, подсчитали в организиации ICAN, которая выступает за его запрет. Россия — на третьем месте с тратами $8,6 млрд или $16 301 в минуту

Фото: China Photos / Getty Images

Девять ядерных стран потратили в 2021 году на создание почти 13 тыс. единиц ядерного оружия $82,4 млрд, подсчитали аналитики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) (.pdf). Это эквивалентно тому, что каждую минуту прошлого года на эти цели в мире тратили $156 841.

Технологиями по созданию ядерного оружия и соответствующими вооружениями обладают США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея. Для сравнения: годом ранее траты этих девяти стран на ядерные вооружения и технологии составляли $76 млрд с поправкой на инфляцию. Более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия принадлежит России и США.

Аналитики организации также подсчитали, сколько каждая из ядерных держав ежеминутно тратит на исследования, разработки и производство ядерных вооружений:

США тратят на эти цели $84 094 в минуту. Общие траты в год — $44,2 млрд

в минуту. Общие траты в год — $44,2 млрд Китай — $22 325 в минуту. Общие траты в год — $11,7 млрд

в минуту. Общие траты в год — $11,7 млрд Россия — $16 301 в минуту. Общие траты в год — $8,6 млрд

в минуту. Общие траты в год — $8,6 млрд Великобритания — $12 873 в минуту. Общие траты в год — $6, 8 млрд

в минуту. Общие траты в год — $6, 8 млрд Франция — $11 245 в минуту. Общие траты в год — $5,9 млрд

в минуту. Общие траты в год — $5,9 млрд Индия — $4 315 в минуту. Общие траты в год — $2,3 млрд

в минуту. Общие траты в год — $2,3 млрд Израиль — $2 315 в минуту. Общие траты в год —$1,2 млрд

в минуту. Общие траты в год —$1,2 млрд Пакистан — $2 151 в минуту. Общие траты в год — $1,1 млрд

в минуту. Общие траты в год — $1,1 млрд Северная Корея — $1 221 в минуту. Общие траты в год — $642 млн

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) — международная общественная организация. Была создана в 2007 году и ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. В 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Награда была вручена за работу этой организации по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров. Штаб-квартира ICAN находится в Швейцарии, в Женеве.

Аналитики ICAN также проанализировали контракты компаний, которые зарабатывают на производстве ядерных вооружений. По оценке организации, различные компании получили контракты как минимум на $151,2 млрд на разработку, обслуживание, производство и развертывание ядерного оружия.

В число таких компаний входят американские Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Boeing, Draper, General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, британская BAE Systems, французские CNIM и Safran и др.

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«Компании, заключающие эти контракты, тратят дополнительные миллионы на лоббирование правительств, финансирование исследований аналитических центров и участие в кампаниях, чтобы контракты продолжали

поступать», — говорится в отчете ICAN. В 2021 году затраты на лоббирование этих вопросов составили, по оценке организации, как минимум $117 млн.

Накануне Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) выпустил доклад, в котором говорилось, что все девять ядерных стран начинают активно модернизировать свой арсенал. По словам директора организации Дэна Смита, «риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны».

27 февраля, на третий день российской военной операции на Украине, президент Владимир Путин приказал перевести стратегические силы сдерживания (в них входят и ядерные силы) в особый режим боевого дежурства. В Пентагоне после этого заявили, что не видят оснований для изменения состояния американских сил стратегического сдерживания. В то же время, по словам главы ведомства Ллойда Остина, российский ядерный арсенал представляет «значительные проблемы» для США.

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