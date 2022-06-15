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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал об опасениях США из-за «побочного эффекта» санкций

С уходом из России крупных компаний власти США «были застигнуты врасплох потенциальными побочными эффектами», узнал Bloomberg. Однако ошибкой свою санкционную политику в американской администрации не считают, пишет агентство
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Ряд представителей администрации президента США выражают обеспокоенность тем, что санкции, «вместо того чтобы повлиять на российские власти, усугубляют инфляцию, ухудшают продовольственную безопасность и в большей степени наказывают простых россиян», со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По данным агентства, с уходом из России крупных компаний власти США «были застигнуты врасплох потенциальными побочными эффектами — от узких мест в цепочке поставок до незастрахованного экспорта зерна». В связи с этим Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продлило до 30 сентября действие генеральной лицензии, позволяющей американским компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины, связанные с ведением бизнеса в России. «Послание было ясным: ведение бизнеса в России разрешается, если компании не работают с организациями, попавшими под санкции», — пишет Bloomberg.

Помимо этого, из-за того, что «побочный ущерб от санкций оказался больше, чем ожидалось», власти США поощряют некоторые виды торговли, в том числе в сфере сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций. К примеру, они «тайно поощряют сельскохозяйственные и судоходные компании покупать и перевозить больше российских удобрений, поскольку опасения компаний из-за санкций привели к резкому сокращению поставок, что, в свою очередь, привело к росту цен на продукты питания», сообщили источники агентства.

В то же время Bloomberg отмечает, что «нет никаких признаков того, что в администрации президента США считают свою политику ошибочной или хотят снизить санкционное давление».

США не исключили, что санкции против России могут стать избыточными
Политика
Фото:Johanna Geron / POOL / ТАСС

С конца февраля, после того как Россия признала ДНР и ЛНР и начала военную спецоперацию на Украине, США неоднократно ужесточали санкции против страны. Под них попали представители высшего руководства России, ряд глав компаний и бизнесменов, также ограничительные меры затронули финансовый и промышленный сектора, импорт российских энергоносителей и экспорт технологий. 13 июня в Госдепартаменте сообщили, что США с правительствами других государств «Большой семерки» разрабатывают новые санкции против России.

В Кремле сложившую ситуацию назвали «беспрецедентной экономической войной». «Но нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Западные же страны, как cчитает замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, начинают понимать, что без российских ресурсов не смогут избежать инфляции и падения экономики. Осенью для них придет время «собирать основной санкционный урожай», а пока «паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах», считает он.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
санкции США

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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