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Война санкций ,  
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Песков заявил о поиске новых путей взаимодействия стран на фоне санкций

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Россия и дружественные ей страны ищут новые пути взаимодействия на фоне введения санкций и появления других рисков, заявил в интервью ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация нелегкая, скорее ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны. Но нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, сейчас «неминуемо ослабевает роль резервных валют», кроме того, государства «теряют доверие к юридическим, финансовым системам». Песков отметил, что «разумные инвесторы» стали «яйца все-таки класть в разные корзины», понимая, что существуют угрозы потери денег, вложенных в ту или иную страну или объект.

Песков призвал называть недружественные России страны враждебными
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Список недружественных государств правительство России утвердило в начале марта. В него вошли 46 стран: 27 членов Евросоюза, США, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия, Япония, Украина и др. Многие из них ввели санкции против России. Песков тогда же отмечал, что Вашингтон начал против Москвы «экономическую войну». По словам пресс-секретаря, Россия, чтобы не проиграть в ней, должна «делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам».

Теги
Дмитрий Песков экономическое сотрудничество санкции
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