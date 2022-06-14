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Война санкций ,  
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Медведев написал о летящем в стену «паровозе экономики услуг» Запада

По словам зампреда Совбеза, без российских ресурсов западные страны не смогут обеспечить граждан едой и теплом. Он отметил, что этот факт до многих уже «начал доходить»
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Западные страны начинают понимать, что без российских ресурсов не смогут избежать инфляции и падения экономики, заявил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, до некоторых западных партнеров «начало доходить», что без России они не смогут получать еду, удобрения и энергию для «обогрева своих граждан». Кроме того, без российского топлива для АЭС до 40% американцев рискуют остаться без электроэнергии, добавил Медведев.

«Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах», — заключил зампред Совбеза.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине многие страны, включая США и ЕС, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Вашингтон, в частности, ввел эмбарго на импорт российской нефти. Вслед за США частичное нефтяное эмбарго ввел Евросоюз. Запрет на поставки газа в новый пакет санкций включать не стали.

В начале июня президент США Джо Байден заявил, что американцы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания. Так он прокомментировал доклад Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года.

Кроме того, рекордная инфляция по итогам мая зафиксирована в Германии, Великобритании, Швеции и других европейских странах.

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Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что к глобальной инфляции, росту бедности и нехватке продовольствия привели ошибки Запада в экономической политике и «нелегитимные санкции».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции Дмитрий Медведев Военная операция на Украине Запад

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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