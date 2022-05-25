Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 15:55
Глава Белгородской области сообщил о повреждении 10 домов после обстрела Политика, 22:13
«Зенит» сократил отставание от ЦСКА в финальной серии Единой лиги Спорт, 21:52
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября Финансы, 21:34
Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 21:32
Тарасова усомнилась в словах Нугумановой о травле в команде Рукавицына Спорт, 21:15
Зеленский поддержал введение визового режима для граждан России Политика, 21:13
Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет Политика, 21:05
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 21:01
В Турции назвали невозможным расширение НАТО без выполнения ее требований Политика, 20:58
Правительство временно разрешило поставки СПГ бывшей «дочке» «Газпрома» Политика, 20:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:54
«Авангард» расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Спорт, 20:38
Кадыров заявил о входе российских военных в Лисичанск Политика, 20:21
Фигуристка Нугуманова заявила об унижениях от команды тренера Рукавицына Спорт, 20:13
Война санкций ,  
0 

Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября

Минфин США продлил генеральную лицензию, позволяющую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Действовать она будет до 30 сентября
Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило обновленную генеральную лицензию, которая позволяет американским гражданам и компаниям совершать финансовые операции для уплаты налогов в России до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Прошлая версия этой лицензии была выпущена 2 марта и действовала до 24 июня.

Документ разрешает американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, комиссии, импортные пошлины, а также «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты» и другие подобные обязательные платежи в адрес Минфина или Центробанка при условии, что такие операции «совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности» граждан и организаций США в России.

Действовать лицензия будет до 00:01 EDT (07:00 мск) 30 сентября.

США запретили России обслуживать внешний госдолг
Экономика
Джанет Йеллен

Накануне, 24 мая, Минфин США не стал продлевать лицензию, которая разрешала западным инвесторам получать долговые платежи по суверенным облигациям России.

По данным Bloomberg, следующие выплаты по евробондам российского Минфина намечены на 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) и затем на 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Paz Arando/Unsplash На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи

Минфин России, комментируя отказ США продлевать лицензию, заявил, что теперь в общем случае выплаты по долларовым гособлигациям будут осуществляться в рублях (в эквиваленте долларового обязательства по курсу на даты выплат). Вопрос о том, что будет с облигациями внешнего займа, номинированными в евро (четыре выпуска номиналом €5,25 млрд), в ведомстве затрагивать не стали.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Минфин США лицензия налоги пошлины
Материалы по теме
Володин после запрета США обслуживать долг посоветовал привыкать к рублю
Экономика
В США заявили о цели лишить Россию преимуществ глобальной экономики
Политика
США запретили России обслуживать внешний госдолг
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter