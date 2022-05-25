Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило обновленную генеральную лицензию, которая позволяет американским гражданам и компаниям совершать финансовые операции для уплаты налогов в России до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Прошлая версия этой лицензии была выпущена 2 марта и действовала до 24 июня.
Документ разрешает американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, комиссии, импортные пошлины, а также «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты» и другие подобные обязательные платежи в адрес Минфина или Центробанка при условии, что такие операции «совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности» граждан и организаций США в России.
Действовать лицензия будет до 00:01 EDT (07:00 мск) 30 сентября.
Накануне, 24 мая, Минфин США не стал продлевать лицензию, которая разрешала западным инвесторам получать долговые платежи по суверенным облигациям России.
По данным Bloomberg, следующие выплаты по евробондам российского Минфина намечены на 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) и затем на 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив).
Минфин России, комментируя отказ США продлевать лицензию, заявил, что теперь в общем случае выплаты по долларовым гособлигациям будут осуществляться в рублях (в эквиваленте долларового обязательства по курсу на даты выплат). Вопрос о том, что будет с облигациями внешнего займа, номинированными в евро (четыре выпуска номиналом €5,25 млрд), в ведомстве затрагивать не стали.