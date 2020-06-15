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МИД Чехии заявил о решении проблемы после высылки дипломатов из России

Зеркальный ответ России на высылку дипломатов из Чехии был ожидаемым и симметричным, заявила представитель МИДа страны Зузана Штихова. По ее словам, проблему, которая возникла не на чешской стороне, можно считать решенной
Витезслав Пивонька
Витезслав Пивонька (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

То, что Россия выслала чешских дипломатов, является «ожидаемой и симметричной реакцией» на действия властей Чехии. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Зузана Штихова, сообщает газета Lidovky.

«Российская сторона проинформировала посла Чехии в России Витезслава Пивоньку об ответном шаге, то есть об объявлении двух человек персонами нон грата. Теперь у них есть время покинуть Россию. Это ожидаемый и симметричный ответ на наши действия. Мы считаем, что проблема, которая возникла не на чешской стороне, решена», — сказал Штихова.

МИД России 15 июня объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов. Такое решение ведомство назвало «зеркальным ответом на провокационную акцию официальной Праги».

Скандал между дипломатическими ведомствами двух стран разгорелся после публикации чешского издания Respekt. В конце апреля оно сообщило, что в Чехию из России приехал человек с дипломатическим паспортом и в портфеле с собой он якобы провез растительный яд рицин. Как считали чешские спецслужбы, им мужчина планировал отравить двух пражских чиновников, утверждалось в статье. Целью «отравителя», как писал Respekt, был глава районной администрации города, который организовал снос памятника маршалу Коневу, и мэр Праги, одобривший переименование площади, где находится российское посольство, в площадь им. Бориса Немцова.

Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином
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Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Кремле эту статью сочли газетной уткой, а МИД назвал очередной порцией дезинформации со стороны «третьих сил».

Позднее власти Чехии выяснили, что причиной скандала оказался конфликт в российском посольстве, в ходе которого один из сотрудников передал спецслужбам страны ложную информацию о якобы задуманном отравлении. Помимо лишней нагрузки на силы безопасности страны случившееся вызвало «еще одно осложнение в чешско-российских отношениях и навредило репутации России», отметил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В результате Прага решила выслать российских дипломатов, на что российский МИД пообещал зеркальный ответ. 15 июня ведомство вызвало чешского посла Витезслава Пивоньку и объявило ему о высылке двух чешских дипломатических работников «в связи с недружественными действиями Праги и объявлением двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Чехия, высылка дипломатов, отравление
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