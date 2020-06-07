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Политика ,  
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Захарова пообещала «зеркальный ответ» Чехии за высылку дипломатов

Высылка российских дипломатов из Чехии является неприличным поступком, за которым последуют зеркальные ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Заявили о высылке двух российских сотрудников из загранучреждения. Мы квалифицировали это как недружественный, неприличный поступок. Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, но и будет учтено в дальнейшем выстраивании отношений», — сказала Захарова.

Она напомнила, что Москва и Прага на протяжении последних лет выстраивали взаимодействие во многих сферах. Но желающие подорвать двусторонние отношения стран на Западе постоянно предпринимали подобные попытки.

Чехия выслала двух российских дипломатов из-за дела с рицином
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Андрей Бабиш

В качестве примеров Захарова привела демонтаж памятника маршалу Коневу и сообщения о готовящемся отравлении пражских чиновников.

5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек объявили о высылке из страны и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрея Кончакова и сотрудника представительства Рыбакова.

Нарышкин назвал провокацией высылку российских дипломатов из Чехии
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Сергей Нарышкин

По словам чешских политиков «у них не осталось выбора», так как из-за конфликта в посольстве Росссии в Чехии местные спецслужбы были дезинформированы о готовящемся отравлении пражских чиновников ядом рицином. Это, в свою очередь, привело к дополнительным нагрузкам на системы безопасности Чехии.

После этого МИД России назвал действия Праги «непорядочными и недостойными», добавив, что это нанесло удар по отношениям двух стран.

Теги: Чехия, Россия, дипломаты
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