Захарова пообещала «зеркальный ответ» Чехии за высылку дипломатов

Высылка российских дипломатов из Чехии является неприличным поступком, за которым последуют зеркальные ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Заявили о высылке двух российских сотрудников из загранучреждения. Мы квалифицировали это как недружественный, неприличный поступок. Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, но и будет учтено в дальнейшем выстраивании отношений», — сказала Захарова.

Она напомнила, что Москва и Прага на протяжении последних лет выстраивали взаимодействие во многих сферах. Но желающие подорвать двусторонние отношения стран на Западе постоянно предпринимали подобные попытки.

В качестве примеров Захарова привела демонтаж памятника маршалу Коневу и сообщения о готовящемся отравлении пражских чиновников.