МИД назвал фейком сообщения о прибывшем в Чехию российском отравителе

Фото: МИД / Global Look Press

Информация о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков, один из которых причастен к демонтажу памятника маршалу Коневу в Праге, является фейком и вбросом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы сейчас видим очередные вбросы, которые пошли по СМИ. <...> Пусть [европейские структуры] обратят внимание на эту очередную порцию какого-то — я даже не знаю, как это охарактеризовать — фейка, дезинформации, вбросов», — сказала Захарова.

По ее словам, опубликованная чешскими СМИ информация требует доскональной проверки источников и происхождения. «Такие вещи не могут оставаться безнаказанными и без внимания журналистского сообщества. <...> Очень хочется, чтобы скрупулезно были выявлены источники этой информации, кто ее вбросил и растиражировал», — отметила Захарова.

По мнению представителя МИДа, двусторонними отношениями Москвы и Праги начали заниматься «третьи силы», которые преследуют цель испортить их. В качестве примера она привела ситуацию вокруг демонтажа памятника Коневу, к которой, по ее словам, причастны США.