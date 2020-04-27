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МИД назвал фейком сообщения о прибывшем в Чехию российском отравителе

Фото: МИД / Global Look Press
Фото: МИД / Global Look Press

Информация о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков, один из которых причастен к демонтажу памятника маршалу Коневу в Праге, является фейком и вбросом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы сейчас видим очередные вбросы, которые пошли по СМИ. <...> Пусть [европейские структуры] обратят внимание на эту очередную порцию какого-то — я даже не знаю, как это охарактеризовать — фейка, дезинформации, вбросов», — сказала Захарова.

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Фото: David W Cerny / Reuters

По ее словам, опубликованная чешскими СМИ информация требует доскональной проверки источников и происхождения. «Такие вещи не могут оставаться безнаказанными и без внимания журналистского сообщества. <...> Очень хочется, чтобы скрупулезно были выявлены источники этой информации, кто ее вбросил и растиражировал», — отметила Захарова.

По мнению представителя МИДа, двусторонними отношениями Москвы и Праги начали заниматься «третьи силы», которые преследуют цель испортить их. В качестве примера она привела ситуацию вокруг демонтажа памятника Коневу, к которой, по ее словам, причастны США.

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26 апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование. В нем утверждалось, что три недели назад в Чехию из Россию прибыл человек с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. Первый является организатором демонтажа памятника маршалу Коневу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе этого расследования, добавив, что оно «похоже на очередную утку».

Теги: Мария Захарова, Чехия, фейк
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