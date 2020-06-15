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Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином

До этого Прага выслала двух российских дипломатов. Как поясняли чешские власти, в посольстве России произошел конфликт и один из сотрудников отправил спецслужбам ложную информацию о якобы запланированном отравлении
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.

Решение было принято на фоне скандала с якобы планировавшимся отравлением рицином, из-за которого из Чехии выслали двух российских дипломатов.

«Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти», — заявили в российском МИДе. Двум чешским дипломатам, а также членам их семей предписано покинуть Россию до 18 июня.

В конце апреля чешское издание Respekt сообщило, что в страну из России приехал человек, который привез с собой яд рицин. Спецслужбы Чехии считали, что мужчина, предположительно российский спецагент, хотел отравить мэра Праги и главу районной администрации города Ондржея Коларжа, говорилось в публикации. Первый одобрил переименование площади, где расположено российское посольство, в честь Бориса Немцова, а второй организовал снос памятника маршалу Коневу, отмечали авторы статьи.

Кремль публикацию о российском дипломате с рицином назвал «очередной уткой», а представитель МИДа Мария Захарова заявила, что «такие вещи не могут оставаться безнаказанными». По ее словам, двусторонними отношениями Москвы и Праги занялись «третьи силы», которые преследуют цель испортить их, в частности подобными «вбросами».

Посла Чехии вызвали в МИД России после скандала с рицином
Политика
Витезслав Пивонька

5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что причиной скандала стал конфликт между сотрудниками российского посольства, в результате которого один из них отправил чешским спецслужбам ложный донос. По словам главы правительства, случившееся навредило отношениям между странами и привело к чрезмерной нагрузке на чешские силы безопасности.

В итоге власти Чехии решили выслать двух российских дипломатов, и те 7 июня покинули страну. В то же время чешский МИД заявил, что пытался решить вопрос без скандала, однако «подход России» не оставил другого выбора, кроме как объявить сотрудников дипкорпуса персонами нон-грата.

Захарова решение чешских властей назвала «недружественным шагом», пообещав принять ответные меры. В посольстве России в Чехии обвинения СМИ сочли «сфабрикованной провокацией».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Чехия, отравление, высылка дипломатов
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