Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином

До этого Прага выслала двух российских дипломатов. Как поясняли чешские власти, в посольстве России произошел конфликт и один из сотрудников отправил спецслужбам ложную информацию о якобы запланированном отравлении

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МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.

Решение было принято на фоне скандала с якобы планировавшимся отравлением рицином, из-за которого из Чехии выслали двух российских дипломатов.

«Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти», — заявили в российском МИДе. Двум чешским дипломатам, а также членам их семей предписано покинуть Россию до 18 июня.

В конце апреля чешское издание Respekt сообщило, что в страну из России приехал человек, который привез с собой яд рицин. Спецслужбы Чехии считали, что мужчина, предположительно российский спецагент, хотел отравить мэра Праги и главу районной администрации города Ондржея Коларжа, говорилось в публикации. Первый одобрил переименование площади, где расположено российское посольство, в честь Бориса Немцова, а второй организовал снос памятника маршалу Коневу, отмечали авторы статьи.

Кремль публикацию о российском дипломате с рицином назвал «очередной уткой», а представитель МИДа Мария Захарова заявила, что «такие вещи не могут оставаться безнаказанными». По ее словам, двусторонними отношениями Москвы и Праги занялись «третьи силы», которые преследуют цель испортить их, в частности подобными «вбросами».