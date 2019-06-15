NYT узнала об активизации США попыток внедрения в российские электросети

По данным источников издания, американцы рассматривают размещение вредоносного кода в российских электросетях, который, с одной стороны, будет предупреждением, с другой — может использоваться для кибератаки

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

США активизировали попытки внедрения в российские электросети, пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников американского правительства.

Как утверждает издание, чиновники упомянули размещение компьютерного кода в российских электросетях наряду с более публично обсуждаемыми мерами в ответ на кибератаки. По данным источников газеты, по меньшей мере с 2012 года США проводят разведывательные действия в системе управления энергосистемой России, однако теперь, утверждают чиновники, американская стратегия стала более наступательной и смещается к размещению вредоносного ПО в российских сетях. Как уточняет издание, частично оно будет неким предупреждением, но готово и к проведению кибератаки в случае конфликта между Москвой и Вашингтоном.

По мнению двух источников издания, президент США Дональд Трамп не был уведомлен о шагах по внедрению в российские сети кода, который может быть использован для слежения или кибератаки.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон неоднократно выступал за ответные кибератаки в случае вмешательства в американские выборы. В частности, прошлым летом он говорил, что противники, которые проводят или планируют кибероперации против Вашингтона, должны понимать, что «они заплатят высокую цену». Несколько дней назад Болтон также отмечал, что Соединенные Штаты рассматривают потенциальные киберцели, чтобы сказать России или кому-либо другому, что за кибератаки придется ответить.