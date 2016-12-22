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NYT узнала о первой кибероперации США против России ради защиты выборов
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NYT узнала о первой кибероперации США против России ради защиты выборов
Политика, 14:48
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NYT узнала о первой кибероперации США против России ради защиты выборов
По данным газеты, сотрудники киберкомандования США вычисляют вмешивающихся в выборы россиян и пытаются отговорить их от этого. Мишенями становятся «хакеры» и «сотрудники разведки»
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Кибернетическое командование США (подчиняется Минобороны) запугивает отдельных «российских оперативников» в попытке отговорить их от того, чтобы распространять дезинформацию или вмешиваться в ноябрьские промежуточные выборы в конгресс, пишет The New York Times. Об операции газета узнала от чиновников, осведомленных о ней.

Сотрудники киберкомандования говорят россиянам, что власти США установили их личности и следят за их деятельностью. Собеседники газеты в военных кругах не говорят, со сколькими российскими «оперативниками» состоялся такой разговор, не раскрывают они и способы коммуникации. Но другие чиновники говорят, что некоторые из этих «оперативников» были задействованы в том числе во время президентских выборов 2016 года.

В Вашингтоне «российское вмешательство» сочли бледной тенью попыток Китая
Политика

По данным NYT, это первая зарубежная кибероперация, которую США проводят в целях защитить электоральный процесс. «Новая американская кампания, согласно данным чиновников, ведется против хакерских группировок, спонсируемых олигархами, и сотрудников российской разведки, которые являются частью кампании Москвы по распространению дезинформации», — говорится в статье.

Угрозы в адрес российских «оперативников» не звучат, говорят источники газеты. Действия Вашингтона ограничены, чтобы не давать Москве повод идти на ответные действия. Но действия киберкомандования — лишь часть более масштабной деятельности по борьбе с «российским вмешательством в демократические процессы», говорится в статье. Сотрудники командования командированы и в европейские страны, чтобы помочь союзникам США «бороться с российским вмешательством в правительственные сети», пишет газета. Позднее в статье упоминаются Украина, Македония и Черногория. Высокопоставленный черногорский чиновник сказал газете, что Вашингтон помогает «убрать российских кибероперативников из незасекреченных правительственных систем».

Россия вряд ли будет взламывать устройства по подсчету голосов и пытаться подделать результаты голосования на предстоящих выборах, считают в разведке США, но Москва продолжает распространять дезинформацию и тем самым пытаться влиять на общественное мнение.

Оценить успешность действий власти США планируют в ноябре, уже после выборов. 6 ноября жителям США предстоит выбрать новый состав палаты представителей, треть сенаторов, губернаторов 36 штатов среди прочего.

Киберкомандование США было сформировано в 2009 году для защиты военных сетей, оно расположено в одном здании с Агентством национальной безопасности (АНБ). У двух структур общее руководство.

Бухгалтер с фабрики: кого США обвинили во вмешательстве в новые выборы
Политика

По мнению властей США, российское вмешательство в выборы 2016 года проводилось путем влияния на общественное мнение — в этих целях Москва распространяла информацию и дезинформацию в социальных сетях. 19 октября Минюст США предъявил первые обвинения, связанные уже с предстоящими выборами. Они были выдвинуты против Елены Хусяйновой — в Вашингтоне полагают, что она является бухгалтером, отвечающим за бюджет операции.

Хусяйнова, бухгалтер издания ФАН, выступила с заявлением о том, что английского языка она не знает и является «простой русской женщиной». В МИДе назвали претензии США «клеветнической кампанией», авторы которой пытаются «получить преимущества в межпартийных дрязгах». Подозрения насчет вмешательства в прошлые президентские выборы Москва неоднократно отвергала.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: вмешательство в выборы , Киберпространство
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