Советник Трампа выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы

Советник президента США Джон Болтон заявил, что операции по кибератакам являются важными, и выступил за ответные хакерские атаки, в случае вмешательства в выборы. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC на программе This Week.

«Если ты всегда находишься в защите, то ты не сможешь создавать структуры сдерживающих факторов, это то, что мы делаем», — заметил советник.



Ведущая вспомнила, что в начале месяца директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне в Белом доме ранее в августе предложил дать ему право совершать кибероперации в ответ на вмешательство в выборы. Она спросила, что именно он будет делать.



Болтон сказал, что это секретная информация. Он отметил, что в его задачи входит удостовериться, что США используют «все ресурсы», чтобы защитить не только выборный процесс, но и устранить все другие «уязвимости» в системе, а именно в правительстве и частном секторе.

Болтон подчеркнул, что подобные меры очень важны, потому американская сторона не хочет войны в киберпространстве. «И чтобы сделать это, необходимо создать структуры сдерживания, чтобы наши противники, которые проводят против нас кибероперации или кто планирует их совершить, понимали, что они заплатят высокую цену», — заявил Болтон.

В начале августа газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация американского президента Дональда Трампа предложила американскому лидеру ряд дополнительных мер для противодействия хакерам, который связаны с Россией, Китаем, Ираном и КНДР. О каких именно мерах идет речь, не уточняется. По данным газеты, наиболее активно убеждают их принять Государственный департамент, Пентагон и Министерство финансов.