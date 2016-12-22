В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве»

Она будет действовать под руководством главы Агентства национальной безопасности. Объединение, как указал глава спецслужбы, небольшое. Это, по его данным, соответствует тому, что разведка США делала в этой сфере последние два года

Пол Накасоне (Фото: Cliff Owen / AP)

Директор Агентства национальной безопасности (АНБ), ​командующий киберкомандования США ​Пол Накасоне рассказал о том, что он создал ​специальную группу «для устранения российских угроз в киберпространстве». Об этом он сообщил на форуме по безопасности в Аспене, передает Bloomberg.

У России, как указал чиновник, есть «большие возможности». «И если придется, я думаю, мы, без сомнения, обеспечим, чтобы мы действовали», — добавил Накасоне. «Я создал российскую группу, Российскую Небольшую Группу. Это соответствует тому, что [американское] разведывательное сообщество на самом деле делало с 2016 года по 2017 год», — отметил он.

Свою должность в американском киберкомандовании он занял в мае, сменив на этом посту адмирала Майкла Роджерса. После этого, в июне, газета The New Yourk Times со ссылкой на новую стратегию ведомства сообщила о том, что киберкомандование США наделили правом совершать превентивные атаки на сети «противника» — для предупреждения возможных нападений. Это, как подчеркивало издание, позволяет работникам службы совершать ежедневные рейды по зарубежным сетям, чтобы не допустить применения кибероружия против Штатов.

Заявления Накасоне о создании «Российской Небольшой группы», как напоминает газета, прозвучали на фоне противоречивых сообщений о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Так. президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после встречи со своими российским коллегой Владимиром Путиным впервые поставил под сомнение утверждения американского разведывательного сообщества о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

Эти слова в США подвергли критике сенаторы. Джон Маккейн, в частности, отозвался о совместном брифинге Путина и Трампа как об «одном из самых позорных выступлений» президента США. А Джин Шахин в свою очередь потребовала вызвать в конгресс для дачи показаний переводчицу Трампа Марину Гросс, которая присутствовала при личной встрече глав России и США.

В Москве обвинения в причастности к вмешательству в выборы неоднократно отрицали.