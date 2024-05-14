Зеленский запросил у США еще два ЗРК Patriot для защиты Харькова
Украинским военным требуется два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot для отражения атак в Харьковской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече в Киеве, сообщил Bloomberg.
По информации Госдепа, собеседники обсудили «обстановку на поле боя и важность недавно прибывшей помощи США».
Зеленский на встрече призвал союзников предоставить Украине батареи ПВО для защиты ее второго по величине города Харькова на фоне крупномасштабного наступления российской армии в Харьковской области. «Сегодня нам нужны два «Патриота» для Харькова», — сказал Зеленский.
В марте Зеленский сообщал, что для защиты промышленных объектов Вооруженным силам Украины необходимо еще пять-семь систем ПВО. В апреле речь шла уже о минимум семи дополнительных ЗРК.
Москва неизменно требует от западных стран не передавать Киеву вооружение.
Украинская сторона 10 мая сообщила о начале наступления российских военных в Харьковской области. По словам президента страны Владимира Зеленского, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска. На фоне продвижения российских военных власти Харьковской области объявили эвакуацию из северных районов.
Минобороны России отчиталось о взятии под контроль нескольких приграничных населенных пунктов в Харьковской области. Днем 13 мая ведомство заявило об улучшении тактического положения войск в этом регионе.
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