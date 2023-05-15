WP сообщила о предложении Пригожина украинской разведке

Пригожин связывался с украинской разведкой и предлагал ВСУ покинуть позиции в Бахмуте в обмен на данные о российских войсках, пишет WP. Сам он опроверг встречу с Будановым и ответил на статью шуткой про Африку

Евгений Пригожин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в конце января предлагал передать Киеву данные о позициях российской армии в обмен на вывод военных украинских вооруженных сил из Артемовска (Бахмута), пишет The Washington Post со ссылкой на документы разведки США, которые были выложены в чате на платформе Discord.

«Пригожин сказал, что, если украинское командование выведет своих солдат из района вокруг Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которые Украина может использовать для нападения на них», — пишет газета. Издание поясняет, что предложение было передано по секретным каналам коммуникации с украинской разведкой. Из документов не ясно, какие именно позиции российской армии предлагал раскрыть Пригожин.

О том, что основатель ЧВК неоднократно контактировал с Главным управлением разведки Минобороны Украины, газете также сообщили два украинских чиновника. Так, один из источников рассказал, что Пригожин несколько раз делал предложения относительно Бахмута, но Киев отклонял их, потому что там не доверяют главе ЧВК и считают его предложения ловушкой. Сомнения в искренности Пригожина выразил также собеседник The Washington Post из числа американских чиновников. Все собеседники издания комментировали тему на условиях анонимности.

В Киеве считают, что Кремль в курсе контактов Пригожина с ГУР, и рассчитывали, что такая информация может быть использована для того, чтобы выставить главу ЧВК «украинским агентом», пишет издание со ссылкой на слитые документы.

В Кремле на просьбу газеты о комментарии не ответили.

13 мая газета также публиковала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из вопросов журналистов касался встречи Пригожина с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым в Африке, данные о которой также были в слитых через Discord документах. Буданов ожидал после этой встречи, что из-за контактов с Украиной Пригожина объявят работающим на Киев, говорил журналист Зеленскому. Он спросил президента Украины, правдивы ли эти сообщения. Тот на вопрос прямо не ответил.

Основатель ЧВК комментировал запросы СМИ по поводу этой встречи следующим образом: «Да, конечно, я могу подтвердить эту информацию, нам нечего скрывать от зарубежных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке», — заявил Пригожин в аудиокомментарии, опубликованном в телеграм-канале его пресс-службы.

«Если по-серьезному: я в Африке не был как минимум с начала конфликта, а на самом деле даже за несколько месяцев до момента начала СВО. Поэтому встречаться ни с кем я просто физически не мог. Это если по-серьезному, — сказал Пригожин. — А если по факту сказать, конечно же, на меня будут пытаться налить г...на столько, сколько у них сил хватит. По принципу в бочке с медом капля г...на должна бочку испортить».

Основатель ЧВК зимой заявлял о тяжелом положении отрядов ЧВК «Вагнер» в районе Артемовска, связанном с нехваткой снарядов. В начале мая он также говорил о нехватке боеприпасов и обещал, что без соответствующего снабжения бойцы ЧВК оставят позиции в Артемовске, передав контроль чеченскому «Ахмату». Однако позднее сообщил, что вагнеровцам пообещали передать боеприпасы и вооружения в количестве, которое «требуется для продолжения дальнейших действий», а также о назначении замкомандующего объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина ответственным за взаимодействие с ЧВК.

12 мая Минобороны заявило о попытке ВСУ наступать на фронте длиной 100 км на соледарском направлении. Всего, сообщало ведомство, ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих и до 40 танков. Все атаки отразили, оборона прорвана не была, сообщило ведомство.

Власти России настаивают, что Вооруженные силы готовы к наступлению украинских военных. Так, замглавы МИДа Михаил Галузин предупреждал о «неминуемо печальных последствиях» наступления, которое «приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта».