WP сообщила о предложении Пригожина украинской разведке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Кадры пожара в магазине «Перекресток» в Москве Общество, 13:25
Кремль отверг тезис Макрона о «вассальной зависимости» Москвы от Китая Политика, 13:25
Песков сослался на отсутствие официальной информации о здоровье Лукашенко Политика, 13:22
Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России в 2023 году Экономика, 13:18
В Красноярске начали строить первую ветку метротрамвая Общество, 13:17
В здании магазина «Перекресток» в Москве произошел взрыв Общество, 13:12
Бумаги «Эталона» взлетели на 9% новости о смене места первичного листинга Инвестиции, 13:11
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Как поставщикам защитить свои права, если заказчик притесняет на торгах Pro, 13:11
Кремль исключил влияние поставок британского оружия на ход спецоперации Политика, 13:09
В Польше посчитали преждевременными мирные переговоры России и Украины Политика, 13:06
Объявлены российские цены на электрический минивэн Voyah Dream Авто, 13:00
Создатель ChatGPT начал поиск $100 млн для криптопроекта Worldcoin Крипто, 12:57
Путин перенес заседание Совбеза с пятницы на начало недели Политика, 12:55
Кремль оценил вероятность «турецкого Майдана» Политика, 12:54
Военная операция на Украине ,  
0 

WP сообщила о предложении Пригожина украинской разведке

WP сообщила о предложении Пригожина Киеву в обмен на уход из Артемовска
Пригожин связывался с украинской разведкой и предлагал ВСУ покинуть позиции в Бахмуте в обмен на данные о российских войсках, пишет WP. Сам он опроверг встречу с Будановым и ответил на статью шуткой про Африку
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в конце января предлагал передать Киеву данные о позициях российской армии в обмен на вывод военных украинских вооруженных сил из Артемовска (Бахмута), пишет The Washington Post со ссылкой на документы разведки США, которые были выложены в чате на платформе Discord.

«Пригожин сказал, что, если украинское командование выведет своих солдат из района вокруг Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которые Украина может использовать для нападения на них», — пишет газета. Издание поясняет, что предложение было передано по секретным каналам коммуникации с украинской разведкой. Из документов не ясно, какие именно позиции российской армии предлагал раскрыть Пригожин.

О том, что основатель ЧВК неоднократно контактировал с Главным управлением разведки Минобороны Украины, газете также сообщили два украинских чиновника. Так, один из источников рассказал, что Пригожин несколько раз делал предложения относительно Бахмута, но Киев отклонял их, потому что там не доверяют главе ЧВК и считают его предложения ловушкой. Сомнения в искренности Пригожина выразил также собеседник The Washington Post из числа американских чиновников. Все собеседники издания комментировали тему на условиях анонимности.

В Киеве считают, что Кремль в курсе контактов Пригожина с ГУР, и рассчитывали, что такая информация может быть использована для того, чтобы выставить главу ЧВК «украинским агентом», пишет издание со ссылкой на слитые документы.

В Кремле на просьбу газеты о комментарии не ответили.

13 мая газета также публиковала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из вопросов журналистов касался встречи Пригожина с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым в Африке, данные о которой также были в слитых через Discord документах. Буданов ожидал после этой встречи, что из-за контактов с Украиной Пригожина объявят работающим на Киев, говорил журналист Зеленскому. Он спросил президента Украины, правдивы ли эти сообщения. Тот на вопрос прямо не ответил.

Читайте на РБК Pro
«Это карма»: как главного активиста Уолл-стрит обвинили в мошенничестве
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
G7 может ввести санкции против алмазов из России: чем это грозит АЛРОСА
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров

Основатель ЧВК комментировал запросы СМИ по поводу этой встречи следующим образом: «Да, конечно, я могу подтвердить эту информацию, нам нечего скрывать от зарубежных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке», — заявил Пригожин в аудиокомментарии, опубликованном в телеграм-канале его пресс-службы.

«Если по-серьезному: я в Африке не был как минимум с начала конфликта, а на самом деле даже за несколько месяцев до момента начала СВО. Поэтому встречаться ни с кем я просто физически не мог. Это если по-серьезному, — сказал Пригожин. — А если по факту сказать, конечно же, на меня будут пытаться налить г...на столько, сколько у них сил хватит. По принципу в бочке с медом капля г...на должна бочку испортить».

Основатель ЧВК зимой заявлял о тяжелом положении отрядов ЧВК «Вагнер» в районе Артемовска, связанном с нехваткой снарядов. В начале мая он также говорил о нехватке боеприпасов и обещал, что без соответствующего снабжения бойцы ЧВК оставят позиции в Артемовске, передав контроль чеченскому «Ахмату». Однако позднее сообщил, что вагнеровцам пообещали передать боеприпасы и вооружения в количестве, которое «требуется для продолжения дальнейших действий», а также о назначении замкомандующего объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина ответственным за взаимодействие с ЧВК.

12 мая Минобороны заявило о попытке ВСУ наступать на фронте длиной 100 км на соледарском направлении. Всего, сообщало ведомство, ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих и до 40 танков. Все атаки отразили, оборона прорвана не была, сообщило ведомство.

Власти России настаивают, что Вооруженные силы готовы к наступлению украинских военных. Так, замглавы МИДа Михаил Галузин предупреждал о «неминуемо печальных последствиях» наступления, которое «приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта».

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
ВСУ Евгений Пригожин Минобороны Военная операция на Украине Артёмовск (Бахмут)
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Зеленский оценил риск сокращения помощи при неудачном наступлении
Политика
Глава парламента Крыма заявил о трагедии для Киева при наступлении
Политика
Командир «Ахмата» прокомментировал попытку контрнаступления ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter