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В Луганске раздались взрывы

Экс-посол ЛНР Мирошник: в районе автовокзала Луганска прогремели два взрыва
Целью удара могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов, сказал бывший посол ЛНР в России

В Луганске раздались взрывы
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В районе автовокзала Луганска прогремело два взрыва, сообщил в телеграм-канале Родион Мирошник, до включения ЛНР в состав России занимавший должность посла республики.

Он уточнил, что удар скорее всего нанесен ракетами, «бьют по тому же сценарию». «Первый взрыв глухой, возможно болванка упала, а второй раскатистый как 100% прилет», — написал Мирошник со ссылкой на очевидцев.

По его версии, целью удара была территория, на котором прежде располагалось авиационное училища штурманов (ЛВВАУШ). Мирошник не уточнил, что находится на этом месте сейчас.

Телеграм-канал «Луганск сегодня» опубликовал, предположительно, видео с места удара. На кадрах видна малоэтажная постройка, из которой валит дым.

В последние дни Луганск несколько раз попадал под обстрел, в связи с чем в регионе решили отключить мобильный интернет. Так, 12 мая в городе прогремели два взрыва, по утверждению местных властей, обстрел велся дальнобойными ракетами Storm Shadow, полученными Украиной от Великобритании. Удар нанесли по предприятию «Поли-пак».

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На следующий день удары продолжились, они произошли утром и вечером 13 мая. Утренний удар нанесли по зданию бывшей Академии внутренних дел, несколько человек пострадали, «в том числе и среди гражданских», двое мирных жителей госпитализированы. Вечером удар нанесли «в районе стадиона «Авангард».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЛНР Луганск взрывы
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