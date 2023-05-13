При обстреле Луганска пострадали два мирных жителя

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При ударе по Луганску есть пострадавшие «в том числе и среди гражданских», двое мирных жителей госпитализированы, сообщила сенатор от республики Дарья Лантратова, передает «РИА Новости».

«Второй удар по Луганску меньше, чем за сутки. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow», — добавила сенатор.

Взрыв этим утром раздался в западной части Луганска, в районе Юбилейное. Окна расположенных неподалеку от центра взрыва выбило, крыши домов были повреждены. Как сообщают украинский портал «Страна» и корреспондент RT, предположительно, удар нанесен по зданию бывшей Академии внутренних дел.

Власти объявили, что ракеты Storm Shadow были использованы и для накануне, для ударов по Луганску 12 мая. Тогда пострадали шестеро детей и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.