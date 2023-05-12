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В Луганске прогремели два взрыва

В Луганске на территории завода прогремели два взрыва
Взрывы произошли на территории бывшего завода, где расположено предприятие «Полипак». Оно давно не работало, сказал РБК бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник

В Луганске прогремели два взрыва
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В Луганске прогремели два взрыва, сообщил РБК Родион Мирошник, до включения ЛНР в состав России занимавший должность посла республики. Пострадавших среди гражданских лиц, по предварительным данным, нет, передают «РИА Новости» со ссылкой на сенатора от Луганской народной республики Дарью Лантратову.

«Взрывы были. Это на территории бывшего сотового завода, предприятия «Полипак». Это старая часть Луганска, там предприятия и частный сектор рядом. Предприятие достаточно давно не работало. Там дым идет оттуда, куда прилетело. Возможно, есть вероятность, что люди не пострадали, так как предприятие достаточно давно не работало», — рассказал он.

РБК направил запрос ООО «Машзавод 100».

О взрывах ранее сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов. О двух взрывах и клубах дыма в городе также писал «Луганский информационный центр». Взрывам предшествовал звук, напоминающий полет ракеты, пишет агентство со ссылкой на очевидцев. Незадолго до взрывов в небе над городом был замечен беспилотник, отмечает агентство.

Подполковник Народной милиции ДНР Андрей Марочко в разговоре с ТАСС предположил, что взрывы произошли в результате обстрела ВСУ с помощью ракет, дальность которых составляет 150 км.

12 мая в ЛНР впервые отмечается День республики. Он был установлен указом врио главы региона Леонидом Пасечником в начале года. 12 мая цветы к памятнику защитникам Донбасса в Луганске возложили секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и Пасечник. Источник «РИА Новости» сообщил, что они не пострадали при взрывах.

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«Пустить ракеты по мирному городу именно сегодня, когда вся Республика отмечает праздник — высшее проявление бессилия, цинизма и злобы», — написала в своем телеграм-канале член Совета Федерации от ЛНР Дарья Лантратова.

Материал дополняется.

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