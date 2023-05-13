В Луганске прогремел взрыв в районе Юбилейное

Взрыв произошел на западе городе, выбиты стекла в ближайших расположенных домах, повреждены крыши. Накануне был нанесен удар по территории луганского предприятия «Поли-Пак»

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В Луганске в микрорайоне Юбилейное раздался взрыв, сообщают корреспонденты ТАСС, «РИА Новости», Луганский информационный центр (ЛИЦ) и украинский портал «Страна».

Издания опубликовали снимки с поднимающимся над городом дымом. Местные жители рассказали ЛИЦ, что взрывом выбиты стекла в нескольких домах, повреждены крыши.

Юбилейное находится на западе города.

Накануне вечером в Ленинском районе города прогремели два взрыва, начался пожар, власти обвинили в обстреле украинскую армию. Власти полагают, что удары могли быть нанесены ракетами «Гром». Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что ВСУ при обстреле города впервые использовали дальнобойные ракеты с дальностью полета 150 км.

«Это на территории бывшего сотого завода, предприятия «Поли-Пак». Это старая часть Луганска, там предприятия и частный сектор рядом. Предприятие достаточно давно не работало», — рассказал РБК Родион Мирошник, до включения ЛНР в состав России занимавший должность посла республики. При ударе получил ранение депутат Госдумы Виктор Водолацкий, он помогал пострадавшим.

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова говорила, что никто из гражданских лиц не пострадал, но глава республики Леонид Пасечник сообщил о шести пострадавших детях.

