Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24, ударившем по Луганску

Минобороны: ударивший по Луганску украинский Су-24 и прикрывавший его истребитель сбиты

Российские силы сбили украинский самолет Су-24, который нанес удар по Луганску 12 мая, а также прикрывавший его истребитель МиГ-29, заявили в Минобороны России

Истребитель МиГ-29 (Фото: Nina Liashonok / Zuma / Global Look Press)

Наносивший удар по Луганску 12 мая самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины были сбиты, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, для удара использовались поставленные Украине Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow «вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам».

«В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Накануне, 12 мая, в Луганске произошли два взрыва. По данным МВД республики, украинские силы применяли ракетный комплекс «Гром». В результате атаки были разрушены здания неработающих предприятий «Поли-Пак» и «Милам».

Пострадали шесть детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Последний позже сообщил, что детей госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии.

Планы передать Киеву крылатые дальнобойные ракеты британское Минобороны подтвердило 11 мая. До этого Си-эн-эн сообщала, что Лондон получил от Киева гарантии об отказе от использования этих ракет для ударов по территории в глубине России, но они могут быть применены для ударов по «суверенной территории Украины».

В Кремле заявили, что Москва негативно относится к данному решению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это потребует адекватного ответа от российских военных.