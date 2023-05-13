Власти объявили об ударе по Луганску британскими ракетами Storm Shadow
Украинская армия 12 мая ударила по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, сообщило в телеграм-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).
В тот вечер в Ленинском районе города прогремели два взрыва, начался пожар. Тогда представительство в СЦКК заявило, что удары были нанесены ракетами «Гром». Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что ВСУ при обстреле города впервые использовали дальнобойные ракеты с дальностью полета 150 км.
По данным производителя, англо-французские Storm Shadow имеет дальность полета более 250 км, в то время как поставляемые США ракеты для HIMARS — около 80 км. Их запускают с самолетов.
Планы передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow за день до удара, 11 мая, подтвердили в Минобороны Великобритании. «[Ракеты] позволят Украине оттеснить российские войска», — сказал тогда министр Бен Уоллес.
В Кремле говорили, что негативно относятся к данному решению, и подчеркнул, что это потребует адекватного ответа от российских военных. МИД называл поставку Украине дальнобойного оружия красной линией для Москвы.
13 мая в Луганске раздался еще один взрыв на западе города, в микрорайоне Юбилейный. Пострадали шестеро детей и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.