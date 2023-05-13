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Власти объявили об ударе по Луганску британскими ракетами Storm Shadow

Власти ЛНР: ВСУ ударили по Луганску 12 мая британскими ракетами Storm Shadow и ADM-160
Накануне в Луганске прогремели два взрыва, власти республики сначала предположили, что речь идет об использовании ВСУ ракет «Гром», но теперь указали на ракеты Storm Shadow. Их дальность стрельбы превышает 250 км

Украинская армия 12 мая ударила по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, сообщило в телеграм-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

В тот вечер в Ленинском районе города прогремели два взрыва, начался пожар. Тогда представительство в СЦКК заявило, что удары были нанесены ракетами «Гром». Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что ВСУ при обстреле города впервые использовали дальнобойные ракеты с дальностью полета 150 км.

По данным производителя, англо-французские Storm Shadow имеет дальность полета более 250 км, в то время как поставляемые США ракеты для HIMARS — около 80 км. Их запускают с самолетов.

Планы передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow за день до удара, 11 мая, подтвердили в Минобороны Великобритании. «[Ракеты] позволят Украине оттеснить российские войска», — сказал тогда министр Бен Уоллес.

В Кремле говорили, что негативно относятся к данному решению, и подчеркнул, что это потребует адекватного ответа от российских военных. МИД называл поставку Украине дальнобойного оружия красной линией для Москвы.

Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram

13 мая в Луганске раздался еще один взрыв на западе города, в микрорайоне Юбилейный. Пострадали шестеро детей и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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