Лавров исключил «утаивание» Китаем и ВОЗ ситуации с коронавирусом

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что критика в адрес Китая и ВОЗ в связи с их действиям во время пандемии является несправедливой

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел бездоказательными обвинения США в адрес Китая и Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ) об утаивании информации, касающейся пандемии вируса. Как напомнил глава МИДа, Китай еще в конце декабря информировал мировое сообщество о начале эпидемии коронавируса, а в январе этот вопрос обсуждался специалистами, в том числе под эгидой ВОЗ. «В начале февраля специалисты Всемирной организаций здравоохранения посетили Ухань, среди них, кстати, был и российский специалист. Так что говорить, что китайцы закрывались от ВОЗ или что ВОЗ не была в курсе или была в курсе, но утаивала какую-то информацию, по меньшей мере некорректно», — заявил он в интервью РБК.

Лавров также напомнил, что специалисты из стран Запада составляют около трети от порядка 2,1 тыс. специалистов, работающих в секретариате ВОЗ, тогда как Китай в этом органе представляют менее 40 специалистов, а Россию — 20. «Согласитесь, если у Китая или кого-то еще из незападных стран был злонамеренный план использовать ВОЗ для продвижения своих каких-то узкокорыстных закрытых интересов, как это может сделать группа людей из 40 человек, когда ей противостоят более 700 специалистов из западных стран, объединенных союзническими обязательствами в рамках НАТО и в рамках Евросоюза», — отметил он.

Сергей Лавров назвал ситуацию с пандемией коронавируса беспрецедентной. «Конечно, никто не ожидал такого разворота ситуации, такого масштаба пандемии, но ведь это беспрецедентная ситуация. Действовать приходилось в условиях, когда накопленного опыта на предыдущих пандемиях оказалось недостаточно», — сказал он. По словам министра, действия специалистов ВОЗ заслуживают не критики, а поощрения. «Я считаю, что специалистов в ВОЗе нужно не обвинять голословно, а всячески поддерживать и поощрять», — отметил он.