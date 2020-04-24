Вашингтон счел коронавирус поводом для новых санкций

Пандемия COVID-19 стала эпизодом в глобальной схватке между США и КНР: Вашингтон поставил под сомнение предоставленные Китаем данные о коронавирусе и пригрозил Пекину новыми санкциями

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В чем США обвиняют Китай

Американские власти впервые обвинили Китай в сокрытии масштабов эпидемии COVID-19 и летальности коронавируса в середине марта. В начале апреля Bloomberg сообщил, что американская разведка представила Дональду Трампу доклад, в котором говорилось, что Китай преуменьшает масштабы эпидемии. Последнюю неделю заявления об ответственности КНР за распространение коронавируса чиновники Белого дома делают практически каждый день. Возможную вину Пекина сторонники Трампа и он сам подчеркивают тем, что называют коронавирус китайским или уханьским.

Еще 18 апреля американский президент пообещал, что, если Китай действительно виноват в распространении коронавируса, для него это обернется серьезными последствиями. А 15 апреля Трамп объявил о временном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, ВОЗ «не выполнила свою основную обязанность и она должна быть привлечена к ответственности» за то, что распространяла «китайскую дезинформацию».

ВОЗ, напротив, благодарила КНР за прозрачность данных о ситуации с эпидемией. Однако 22 апреля госсекретарь Майк Помпео заявил, что даже после уведомления ВОЗ Китай продолжал скрывать, насколько опасна новая инфекция. По его словам, Пекин не подтверждал информацию, что вирус передается от человека к человеку до тех пор, пока заболевших не обнаружили в каждой из китайских провинций. Помпео также заявил, что Китай уничтожил ранние образцы вируса, а из-за этого теперь невозможно проследить эволюцию заболевания. По его словам, с момента начала эпидемии Пекин так и не дал ознакомиться со своими образцами вируса ни одной из стран мира.

Собеседник Financial Times в Ухане, пожелавший остаться анонимным, подтвердил почти все сказанное Помпео, но отметил, что Китай поделился другой имеющейся у него информацией о вирусе, включая его генетический код.

Советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай, возможно, скрывает данные о первых заражениях, потому что хочет победить в коммерческой гонке при создании вакцины. 21 апреля генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против китайских властей, которых он обвинил в возникновении пандемии.

Представители Китая все обвинения отвергают. Заявления Трампа в Пекине назвали безответственными.

В США — 845 тыс. диагностированных случаев заболевания, 48 тыс. смертей. В Китае — 83 тыс. диагностированных случаев и 4,6 тыс. смертей.

Возможно ли лабораторное происхождение вируса

Как именно возник COVID-19 — ученым до сих пор точно неизвестно. Основной версией остается передача коронавируса нового типа от летучей мыши к человеку. Однако возможно, что на точное установление источника заболевания уйдут годы: например, до сих пор не выяснен источник лихорадки Эбола, хотя первый случай этой инфекции был зарегистрирован еще в 1976 году.

15 апреля телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус мог быть создан в Институте вирусологии в Ухане и покинул лабораторию вместе с инфицированным исследователем. Днем ранее обозреватель The Washington Post Джош Рогин в своей колонке написал, что в 2018 году американские дипломаты несколько раз посещали лабораторию в Ухане и по итогам своих визитов отправили в Вашингтон два официальных предупреждения, что лаборатория недостаточно безопасна, и что в ней проводятся рискованные исследования коронавирусов у летучих мышей.

Уханьский институт вирусологии никогда не скрывал, что изучает коронавирусы у летучих мышей. Работавшая в нем Ши Чжэнли в 2005 году первой обнаружила, что летучие мыши являются природными резервуарами коронавирусов. Результаты ее работы были опубликованы в журнале Science. Уже после начала эпидемии, 23 января этого года, Ши Чжэнли и другие китайские ученые опубликовали на BioRxiv исследование, в котором говорилось, что геном нового коронавируса на 96% совпадает со геномом штамма RaTG13, который исследователи выделили из юньнаньских летучих мышей еще в 2013 году. Похожий вирус нашли и у панголинов.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Пока научное сообщество едино во мнении: коронавирус возник естественным путем. Еще в середине марта группа исследователей под руководством иммунолога Кристиана Андерсена привела веские доказательства в статье для Nature Medicine. Официальная позиция ВОЗ также заключается в том, что SARS-CoV-2 не мог быть создан человеком. В научной среде с этим тезисом не согласны единицы, хотя некоторые из этих исследователей всемирно известны. Например, французский вирусолог Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии, полученной за открытие вируса иммунодефицита человека, в конце прошлой недели заявил, что «с вирусом [SARS-CoV-2] была произведена манипуляция», а его структура была отредактирована. Но научных подтверждений этого заявления пока нет.

Почему США настроены столь конфронтационно

Утверждение, что на властях Китая лежит если не вся, то часть ответственности за пандемию, помогает Вашингтону найти козла отпущения, отметила в разговоре с BuzzFeed Нина Янкович, исследователь методов дезинформации Центра Вильсона. По ее словам, версия о создании уханьской лабораторией коронавируса стала укореняться в американских консервативных кругах с начала апреля. Его распространение совпало, по словам Янкович, с появлением на Youtube 54-минутного видео под названием «В поисках источника уханьского коронавируса», размещенного протрамповским изданием Epoch Times; ролик уже посмотрели более 1,6 млн человек.

Опрошенные РБК эксперты указывают, что ситуация с вирусом обострила соперничество Вашингтона и Пекина. «Здесь есть несколько факторов, которые необходимо рассматривать в отдельности. Есть обвинение в адрес Китая о том, что он замалчивал факты об эпидемии и что официальная статистика не отвечает реальному положению дел. Это все связано с желанием не допустить к принятию в мире китайского нарратива и допустить представления о том, что Китай справился с эпидемией лучше, чем Соединенные Штаты. Я думаю, что эти претензии сохранятся и после (после того, как будет пройдена активная фаза распространения заболевания. — РБК), поскольку этот нарратив будет важен в посткоронавирусном мире», — сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Сейчас ведутся кампании, подаются иски в суды на Китай, которые не имеют никакой перспективы, но это, безусловно, соответствует фону отношений между Пекином и Вашингтоном. Давление на Китай по разным линиям будет только возрастать, и рассматривать происходящее надо в контексте усиления конкуренции между странами». По мнению Кортунова, пандемия коронавируса ускорит изменение соотношения сил в мире в пользу Китая. «Вероятно, что Китай выйдет раньше из рецессии, начнет покупать дешевые активы и захватывать торговые площадки. В конечном счете, если не будет второй вспышки, происходящий сдвиг в соотношении сил «США — Китай» этим кризисом будет ускорен. Это не может не заботить политиков в Вашингтоне», — пояснил эксперт.

Изучавший историю раннего этапа развития эпидемии в Китае старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщил РБК, что не заметил примеров активного и преднамеренного сокрытия информации. По его мнению, Китай с большим опозданием реагировал на вспышку эпидемии, но это было связано с боязнью крупных руководителей принимать решения на основании неполных данных. «В то же время мы не знаем, при каких обстоятельствах возникла эпидемия, гипотетически нельзя исключать нарушение технологической дисциплины. Но в целом действия китайских властей на раннем этапе эпидемии известны довольно хорошо, никакого сокрытия не было, они просто ждали заключения медиков, чтобы переходить к активным действиям. Исследования они начали 26 декабря, ВОЗ уведомили уже 31 декабря и находились в постоянном контакте с США с первых чисел января», — отметил Кашин. Наиболее реальным вариантом реакции США эксперт считает введение новых санкций. Хотя, учитывая тянущееся торговое противостояние между Пекином и Вашингтоном, звучащие из США угрозы могут означать, что американцы хотят заставить китайцев выполнять обязательства по первой фазе торгового соглашения, которое было заключено 15 января 2020 года.