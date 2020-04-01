Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

Американская разведка в секретном докладе, представленном Дональду Трампу, выяснила, что Китай занижает данные о масштабе эпидемии коронавируса COVID-19

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Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции. К такому выводу пришли разведывательные службы США в докладе, представленном на прошлой неделе в Белый дом, рассказали Bloomberg осведомленные источники, пожелавшие остаться анонимными.

Чиновники попросили не называть их имена, поскольку доклад является секретным. Они отказались подробно описать его содержание, но суть, по их словам, заключается в том, что публичная отчетность Китая о количестве случаев заболевания и уровне смертности намеренно неполна. По словам источников агентства, в докладе делается вывод о том, что китайские официальные данные являются поддельными.

Китай — не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики. «Западные чиновники указали также на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, как на вероятные случаи занижения статистики. Другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут стараться занизить своих показатели», — пишет агентство.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео публично призвал Китай и другие страны быть более прозрачными в отношении информации об эпидемии. Он неоднократно обвинял Китай в сокрытии масштабов проблемы и медленном обмене информацией, особенно в первые недели после появления вируса, а также в блокировании предложений о помощи от американских экспертов.