Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон приостанавливает внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он дал соответствующее распоряжение своей администрации до проведения разбирательства. Глава государства отметил, что это решение было принято на фоне того, что ВОЗ «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность».

По мнению Трампа, действия организации способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе COVID-19, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем в противном случае.

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