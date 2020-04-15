Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 14 апр, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 14 апр, 12:26
Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ Политика, 01:32 В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска Общество, 01:28 Минздрав оценил готовность регионов к приему пациентов с COVID-19 Общество, 00:49 Мурашко заявил о разработке вакцины от коронавируса в семи центрах России Общество, 00:27 В Москве число умерших пациентов с COVID-19 превысило 100 человек Общество, 00:12 У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам Финансы, 00:00 В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков Общество, 00:00 Попова назвала сроки появления результатов от самоизоляции Общество, 14 апр, 23:47 Посольство ответило на заявление о застрявших в США школьниках из России Политика, 14 апр, 23:29 Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Общество, 14 апр, 23:15 В России зафиксировали рост числа бессимптомных носителей COVID-19 Общество, 14 апр, 22:58 Россияне в Гоа сообщили о проблемах с покупкой бензина Общество, 14 апр, 22:55 В Ленобласти завели дело из-за заражения вирусом иностранцев в общежитии Общество, 14 апр, 22:38 Росавиация сформировала график вывоза россиян из-за границы до 20 апреля Общество, 14 апр, 22:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон приостанавливает внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он дал соответствующее распоряжение своей администрации до проведения разбирательства. Глава государства отметил, что это решение было принято на фоне того, что ВОЗ «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность».

По мнению Трампа, действия организации способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе COVID-19, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем в противном случае.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter