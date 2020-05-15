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Лавров выступил против «судилища над журналистами»

Комментируя публикации FT и NYT о занижении числа жертв COVID-19 в России, глава МИДа Сергей Лавров отметил, что журналисты обязаны отвечать за то, что публикуют, и предложил подождать решения Роскомнадзора

Российский МИД не планирует принимать никаких мер против изданий Finacial Times (FT) и The New York Times (NYT) за публикацию критических статей о российской статистике смертности от коронавируса, заявил в интервью РБК Сергей Лавров.

«Я не слышал каких-либо идей или заверений о том, что у них будет в случае отсутствия реакции отозвана аккредитация. С Марией Захаровой [официальным представителем МИДа] мы этого не обсуждали: я считаю, что ни она, ни я таких идей выдвигать не должны», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможности отзыва аккредитации у журналистов FT и NYT в случае отказа от публикации опровержений.

Министр уточнил, что этими вопросами должен заниматься Роскомнадзор и эта процедура уже начата в соответствии с законодательством России.

«Я в принципе против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но, конечно же, журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют», — пояснил свою позицию Лавров, напомнив о штрафах, которые наложил на телекомпанию RT британский медиарегулятор Ofcom, обвинивший ее в односторонней подаче новостей о событиях в Сирии.

Интервью Сергея Лаврова РБК. Полное видео
Политика

Накануне, 14 мая, Роскомнадзор сообщил о начале проверки публикаций FT и NYT, в которых указывалось на занижение в российской официальной статистике числа жертв COVID-19. В соответствии с законом ведомство может потребовать от операторов связи ограничить доступ к сайтам FT и NYT.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которую попросили прокомментировать статью в FT, заявила, что власти России «никогда не манипулировали официальной статистикой», в том числе отражающей число жертв коронавирусной инфекции COVID-19.

«Насчет статистики по коронавирусу я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей и играть с этими жизнями, я считаю, возмутительно. Так же, как возмутительно пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны», — сказал в интервью РБК Лавров.

РКН решил проверить New York Times и Financial Times по закону о фейках
Общество
Фото: Ramin Talaie / Getty Images

МИД России 13 мая назвал материалы FT и NYT антироссийскими спекуляциями. Претензии к публикациям возникли и у комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России: ее глава Василий Пискарев говорил, что депутаты попросят МИД принять меры вплоть до лишения журналистов аккредитации. В свою очередь, российские посольства в США и Великобритании передали редакциям газет письма с требованиями опровергнуть публикации, что реальное число умерших от коронавирусной инфекции в России превышает официальную статистику.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Евгений Калюков, Владислав Гордеев
Теги: Сергей Лавров, Financial Times, коронавирус
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