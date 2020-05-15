Лавров выступил против «судилища над журналистами»

Комментируя публикации FT и NYT о занижении числа жертв COVID-19 в России, глава МИДа Сергей Лавров отметил, что журналисты обязаны отвечать за то, что публикуют, и предложил подождать решения Роскомнадзора

Российский МИД не планирует принимать никаких мер против изданий Finacial Times (FT) и The New York Times (NYT) за публикацию критических статей о российской статистике смертности от коронавируса, заявил в интервью РБК Сергей Лавров.

«Я не слышал каких-либо идей или заверений о том, что у них будет в случае отсутствия реакции отозвана аккредитация. С Марией Захаровой [официальным представителем МИДа] мы этого не обсуждали: я считаю, что ни она, ни я таких идей выдвигать не должны», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможности отзыва аккредитации у журналистов FT и NYT в случае отказа от публикации опровержений.

Министр уточнил, что этими вопросами должен заниматься Роскомнадзор и эта процедура уже начата в соответствии с законодательством России.

«Я в принципе против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но, конечно же, журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют», — пояснил свою позицию Лавров, напомнив о штрафах, которые наложил на телекомпанию RT британский медиарегулятор Ofcom, обвинивший ее в односторонней подаче новостей о событиях в Сирии.