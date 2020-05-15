Интервью Сергея Лаврова РБК. Полное видео

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Курс доллара на 16 мая USD ЦБ: 73,21 (-0,72)

Курс евро на 16 мая EUR ЦБ: 79,13 (-0,78)

Майнеры засыпают, просыпается город. Дневник трейдера #22

СКР задержал оперативника розыска по делу о банде квартирных мошенников

РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Россия обжаловала решение суда Гааги по ЮКОСу на $57 млрд

Гранты на зарплаты оказались недоступны для 70% малых и средних компаний

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Кейсы: как использовать big data на производстве

Олимпийский чемпион сообщил об отказе выступать в UFC

Лавров пообещал обязательно провести встречу лидеров «ядерной пятерки»

Лавров предложил не кричать «держи вора» и создать вакцину от COVID-19

Футболист белорусского клуба заявил о случаях COVID-19 в команде

Мишустин поручил отчитаться о выплатах «каждому медработнику» за COVID-19

Правительство выделило 900 млн руб. на помощь россиянам за рубежом

«Могли бы дать доиграть сезон». Реакция игроков «Локо» на уход Семина