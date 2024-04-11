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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ

Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении ТЭЦ
Сюжет
Военная операция на Украине
Утром по Харькову и области нанесли не менее десяти ударов, сообщал губернатор Синегубов. В городе, по данным мэра Терехова, повреждена ТЭЦ и разрушена подстанция, это повлияло на работу метро
Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

В Харькове в результате утренней атаки повреждена ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов, передает «Суспільне».

Помимо этого, была разрушена трансформаторная подстанция.

«Суспільне» отмечает, что в городе за день дважды останавливали работу метрополитена. Терехов около 12:00 мск сообщал, что поезда метро будут ходить с интервалом не менее 20 минут.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал, что утром по критической инфраструктуре региона нанесли не менее десяти ударов.

Минобороны России 11 апреля сообщило о массированном ударе по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В ведомстве заявили, что была нарушена работа предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

7 апреля Терехов заявил, что энергосистема Харькова испытала «масштабные разрушения», в городе действуют «жесткие» графики отключения света. Это сказалось на работе и метро, и наземного электротранспорта.

Проблемы с электроэнергией затронули и другие регионы Украины, где также повреждена критическая инфраструктура. Президент страны Владимир Зеленский отмечал, что подобные удары «причиняют огромную боль населению и городам».

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Харьков Харьковская область ТЭЦ Военная операция на Украине Украина
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