Минэнерго Украины призвало жителей запастись генераторами и пауэрбанками

За последний месяц российское Минобороны уже несколько раз сообщало о массированных ударах по энергообъектам на Украине. Министр энергетики Галущенко призвал украинцев запастись генераторами и пауэрбанками

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Украинцам стоит запастись генераторами, пауэрбанками и готовиться к любым сценариям весной и летом, заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телеканала «Рада».

«Покупайте генераторы, если они нужны, покупайте пауэрбанки. <...> Покупайте, готовьтесь. Но мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы они не понадобились», — сказал министр.

Он подчеркнул, что «война продолжается», а атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, которые происходят в последнее время — самые масштабные с начала конфликта. «22 марта была самая большая атака за весь период большой агрессии, и она имеет существенное влияние. К тому же каждую ночь они (ВС России) атакуют, и влияние предыдущих атак увеличивается», — добавил Галущенко.

За последний месяц энергетические объекты на Украине регулярно подвергались атакам. Украинская энергосбытовая компания «Центрэнерго» накануне сообщила, что потеряла 100% генерации. Там уточнили, что 22 марта была уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 11 апреля — Трипольская ТЭС под Киевом.

О значительных повреждениях энергоинфраструктуры сообщала и украинская ДТЭК. Гендиректоркомпании Максим Тимченко 3 апреля сообщил о потере 80% генерирующих мощностей. По его словам, целью атак на энергетические объекты является стремление «уничтожить их полностью, потому что восстановить электростанции в короткие сроки невозможно».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ведомство 29 марта отчиталось о групповой атаке оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. С 31 марта по 5 апреля российские войска нанесли еще 39 ударов по военным и энергетическим объектам. Массированный удар по энергообъектам Украины в ночь на 11 апреля министерство объяснило ответом на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики