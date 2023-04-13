Киев допустил вопросы к поддержке Украины в случае провала наступления

Запад ждет результатов от Украины ввиду направленной поддержки, если успехов достичь не удастся, это станет причиной разбирательств, сказал Буданов. Он заверил, что сливы документов США не помешают Украине наступать

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Украине необходимо провести успешную наступательную операцию, это важно не только самим украинцам, но и западным партнерам Киева, которые ожидают увидеть результаты поддержки. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в интервью ABC.

«Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — сказал Буданов.

Комментируя утечку секретных документов США, он назвал Россию единственным бенефициаром произошедшего. Киев с первых часов после того, как стало известно о сливе данных, начал обсуждать инцидент с Вашингтоном и риска ущерба отношениям двух стран нет, добавил генерал-майор.

Буданов также заверил, что утечка не нанесла значительного ущерба планам наступления Украины, но если такая проблема возникнет, то ее решат. «Каковы будут результаты этого [наступления]? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют», — отметил он.

Его позицию подтвердили в аппарате президента Украины. Опубликованные файлы «не имеют оперативного значения» и какого-либо «влияния на линию фронта или планирование Генерального штаба», сказал советник главы офиса Михаил Подоляк. Он также призвал сконцентрировать внимание не на том, когда будет атака, а на имеющихся у ВСУ ресурсах — «в какой момент ресурсов будет достаточно для получения результата».

В слитых документах журналисты The Washington Post ранее обнаружили, что разведка США усомнилась в успехе наступления Украины. Вашингтон счел, что проблемы украинской армии, связанные с нехваткой боеприпасов, могут привести только к «скромным территориальным приобретениям», что «усугубит потери».

Собеседник WP назвал сведения разведки частично верными, но указал, что самой критичной частью стала «задержка с уже обещанными системами, что задерживает подготовку вновь сформированных бригад и контрнаступление в целом».

США ожидают, что наступление Украины может начаться в ближайшие недели. В Киеве призывали не устраивать ажиотаж вокруг даты наступления, но говорили прежде, что планируют его на весну. В Кремле отмечали, что военные отслеживают сведения по оперативным планам ВСУ.