Глава РФПИ придложил Маску совместную экспедицию на Марс
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем X предложил Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году.
«Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению», — написал он.
Незадолго до этого Илон Маск анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом Optimus в конце 2026 года. Если корабль успешно сядет, высадка на Марс людей может стать возможной уже к 2029-му, хотя «более вероятно», что это произойдет в 2031-м, отметил Маск.
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