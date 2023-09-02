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В «Роскосмосе» оценили сроки запуска миссии к спутнику Марса

НПО имени Лавочкина запланировало миссию к спутнику Марса — Фобосу после 2030-го
В рамках миссии планируется изучить Марс и его спутники, после чего взять с Фобоса образцы грунта и вернуть на возвращаемом аппарате, который приземлится в России. Прошлый проект организации, «Луна-25», разбился
Фото: Роскосмос / РИА Новости
Фото: Роскосмос / РИА Новости

Российская межпланетная станция «Бумеранг» будет запущена для доставки грунта с Фобоса, спутника Марса, после 2030 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы НПО им. Лавочкина, входящего в «Роскосмос».

Ключевыми задачами станут посадка на небесные тела при отсутствии гравитации и доставка образцов с Фобоса на Землю. Запуск планируется провести с космодрома Восточный при помощи ракеты «Ангара». Космический аппарат будет весить 6,5 т, он долетит до Марса, выйдет на его орбиту, а также орбиты Фобоса и Деймоса, проведя их удаленное изучение. Планируется, что аппарат совершит мягкую посадку на Фобос и возьмет образцы грунта, после чего на Землю отправится возвращаемый аппарат, который приземлится на российской территории.

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НПО им. Лавочкина пыталось провести подобную миссию еще в 2011-м, тогда организация разработала аппарат «Фобос-Грунт». Но из-за внештатной ситуации при выведении аппарата на орбиту, станция не покинула пределы Земли и в январе 2012-го сгорела в плотных слоях атмосферы.

К 2016 году НПО им. Лавочкина договорилось о совместной отправке аппарата с Европейским космическим агентством (EKA), миссию перенесли на 2025 год. Планировалось, что на землю будет доставлено около 600 граммов грунта с Фобоса. Однако вскоре после начала Россией военной операцией на Украине европейская сторона отказалась от сотрудничества, ЕКА решила сотрудничать с США.

«Роскосмос» счел такое решение «угрозой исследованию Марса». «Кто от этого выиграет — мы или европейцы? Проиграют все», — настаивал руководитель госкорпорации Юрий Борисов.

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НПО им. Лавочкина ранее выпустило космический аппарат «Луна-25», чем запуск состоялся в середине августа. Станция должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 20 августа «Роскосмос» сообщил, что аппарат столкнулся с Луной и прекратил свое существование. Борисов пояснял, что двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд — 127.

«Луна-25» была частью первого этапа российской лунной программы, утвержденной в 2018 году. Она предполагает исследование спутника Земли автоматическими станциями.


 

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для себя и инвестиций

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прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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