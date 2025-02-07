«Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах на 2026 год

«Роскосмос» и NASA изменили составы экипажей перекрестных полетов и продлили соответствующее соглашение на 2026 год. Предыдущая договоренность предусматривала две миссии в этом году

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах и продлили их на 2026 год, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

«В связи с подписанием третьего дополнения к договоренности между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах изменены составы основных и дублирующих экипажей длительных экспедиций», — говорится в сообщении.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

В основной экипаж «Союза МС-28» осенью 2025 года включили Кристофера Уилльямса вместо Олега Платонова, последний примет участие в миссии Crew-11 во второй половине текущего года. Летом 2026-го на «Союзе МС-29» Сергея Корсакова заменит Анна Кикина, а ее — Анил Менон Самойленко. Олег Артемьев войдет в состав миссии Crew-12, которая стартует в первой половине следующего года.

В июле 2022 года стороны заключили новое соглашение о перекрестных полетах. Осенью 2023-го его продлили на две миссии.