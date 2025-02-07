 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах на 2026 год

«Роскосмос» и NASA изменили составы экипажей перекрестных полетов и продлили соответствующее соглашение на 2026 год. Предыдущая договоренность предусматривала две миссии в этом году
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах и продлили их на 2026 год, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

«В связи с подписанием третьего дополнения к договоренности между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах изменены составы основных и дублирующих экипажей длительных экспедиций», — говорится в сообщении.

NASA выразило надежду на продолжение перекрестных полетов с «Роскосмосом»
Технологии и медиа
Фото:Bill Ingalls / NASA / Getty Images
В основной экипаж «Союза МС-28» осенью 2025 года включили Кристофера Уилльямса вместо Олега Платонова, последний примет участие в миссии Crew-11 во второй половине текущего года. Летом 2026-го на «Союзе МС-29» Сергея Корсакова заменит Анна Кикина, а ее — Анил Менон Самойленко. Олег Артемьев войдет в состав миссии Crew-12, которая стартует в первой половине следующего года.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

В июле 2022 года стороны заключили новое соглашение о перекрестных полетах. Осенью 2023-го его продлили на две миссии.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США Роскосмос NASA соглашение полеты экипаж
Материалы по теме
Россия и США продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС
Политика
Россия и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС
Технологии и медиа
Космонавт Крикалев объяснил заинтересованность США в перекрестных полетах
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
В Петербурге мошенники выманили у народной артистки СССР более ₽9 млнОбщество, 11:28
Производитель Jameson пересмотрел прогноз на год из-за КитаяВино, 11:27
Маск предрек использование ИИ и «Терминатора» в «войне крупных держав»Политика, 11:26
Двух подростков приговорили к обязательным работам за поджог машиныОбщество, 11:23
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз РоссииПолитика, 11:08
«Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах на 2026 годПолитика, 11:03
ЦИАН объявил обмен расписок на акции российской компанииИнвестиции, 10:58
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Можно обойтись без подписи: что нужно знать о работе с самозанятымиPro, 10:56
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубльФинансы, 10:55
Погибшего при взрыве Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбищеПолитика, 10:54
Экспорт пива из России в Грузию достиг максимума за 16 летВино, 10:52
Changan начал переговоры о сборке в России. ПодробностиАвто, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
4 причины, по которым можно уволить сотрудника без его желанияPro, 10:42