Маск анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом

Маск: Starship с человекоподобным роботом отправят на Марс в конце 2026 года

Корабль отправят на Марс в конце 2026 года, если он успешно сядет, уже в 2029-м на планете могут оказаться первые люди, но более вероятно, что это произойдет в 2031-м, отметил Маск

Космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года, сообщил в соцсети X основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«В конце следующего года Starship отправится на Марс с Optimus на борту», — написал предприниматель. Ранее он допускал, что корабль с роботом отправят к планете в ноябре 2026 года.

Если корабль успешно сядет, высадка на Марс людей может стать возможной уже к 2029-му, хотя «более вероятно», что это произойдет в 2031-м, отметил Маск.

Tesla Optimus — это прототип робота, разработанный компанией Tesla, ограниченный выпуск которого должен начаться уже в 2025 году. Модель позиционируется как домашний робот-гуманоид, способный помогать в решении рутинных и опасных задач. Робот ориентируется в пространстве с помощью сложного комплекса сенсоров, датчиков и камер. За его движения отвечают десятки электромеханических приводов в разных частях «тела». Робот способен переносить тяжелые грузы массой до 70 кг, аккуратно складывать одежду или, например, помогать на кухне во время приготовления еды. По предварительным данным, стоимость Tesla Optimus составит около $30 тыс.

Администрация США, в которую входит Маск как куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE), не раз заявляла о масштабных планах по освоению Марса. В день своей инаугурации, 20 января 2025 года, президент США Дональд Трамп объявил, что намерен запустить на Марс астронавтов, «которые установят звездно-полосатый флаг на планете».



Маск осенью 2024 года анонсировал запуск пяти беспилотных космических кораблей Starship на Марс в ближайшие два года. Этот срок предприниматель объяснил сближением («противостоянием») Земли и Марса, которое обычно происходит чуть реже чем раз в два года. Если миссия окажется удачной, через четыре года станут возможны пилотируемые полеты, говорил он тогда.