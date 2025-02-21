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Путин предложил Газпромбанку поработать с Илоном Маском

Путин предложил зампреду правления Газпромбанка Зауэрсу сотрудничать с Маском
Когда Маск закончит реформирование государственного аппарата США и займется наукой, компании из России могут наладить с ним сотрудничество, заявил Путин. Он рассказал, что Москва ведет переговоры с бизнесменом о работе в космосе
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue)

Российские компании могут наладить сотрудничество с американским предпринимателем Илоном Маском после того, как он закончит реформировать административные органы в США и займется наукой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Форума будущих технологий.

На форуме Путин осмотрел стенды компаний, представлявших новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс показал президенту мягкую биосовместимую матрицу, которая нужна, чтобы находить и предотвращать повреждения участков коры головного мозга, например, речевых зон, во время открытых операций по удалению опухолей. Зауэрс назвал эту технологию российским ответом Маску, чья компания Neuralink занимается разработкой мозгового импланта.

Также он показал главе государства разрабатываемые в России устройства накопления энергии, которые могут применяться в робототехнике, космических системах, тяжелой и водолазной технике, а также при сооружении автономных стационарных объектов. Зауэрс назвал технологию «вторым ответом» России Маску.

«Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте <...> Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости».

Илон Маск основал частную космическую компанию SpaceX и создал компанию Neuralink, которая занимается разработкой мозговых чипов. На данный момент устройства компании имплантированы уже трем пациентам. После прихода Дональда Трампа к власти Маск возглавил Департамент эффективности государственного управления (DOGE).

Россия и США продолжили сотрудничество в космической сфере после начала военной операции, несмотря на санкционные ограничения. В частности, «Роскосмос» и NASA в феврале в очередной раз продлили действие соглашения о перекрестных полетах — на этот раз на 2026 год.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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