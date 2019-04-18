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Chevron $146 (+20,83%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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НПО Лавочкина предложило отправить российскую миссию к астероиду Апофис
Разработчики аппарата «Фобос-Грунт», чья миссия потерпела неудачу в 2011 году, предлагают перед новой попыткой провести испытательный полет. Целью миссии может стать летящий в направлении Земли астероид Апофис
Аппарат «Фобос-Грунт» (Фото: Wikipedia)

Российский разработчик космических аппаратов, научно-производственное объединение им. Лавочкина, рассматривает возможность отправки миссии к астероиду Апофис. Это следует из материалов, опубликованных в последнем выпуске вестника предприятия.

В статье изучается подготовка к миссии «Бумеранг», предполагающей отправку автоматической станции к одному из спутников Марса — Деймоса или Фобоса, забор образцов грунта и их отправку на Землю. Попытка провести подобную миссию проводилась еще в 2011 году. Тогда НПО им. Лавочкина разработало аппарат «Фобос-Грунт». Однако из-за нештатной ситуации при выведении аппарата на орбиту, станция не покинула пределы земли и в январе 2012 года сгорела в плотных слоях атмосферы.

Для подготовки новой миссии в НПО предлагают провести демонстрационный полет, целю которого должен стать один из малых объектов Солнечной системы. Это позволит отработать как работу самой межпланетной станции, так и процесс планирования миссии за пределы земной орбиты. При этом сама устройство самой станции будет упрощено за счет снятия части избыточных приборов.

Наиболее перспективной целью для аппарата называется астероид Апофис, который в 2029 году должен пролететь неподалеку от Земли. «Предлагаемый демонстрационный полет к указанному астероиду должен уточнить условия его пролета около Земли в 2029 году (на высоте геостационарной орбиты). Как следствие, появится возможность получить долгосрочный прогноз реальной опасности последующего удара астероида по Земле в текущем столетии», — говорится в материалах. Аппарат будет должен совершить сам перелет, выйти на орбиту астероида и приземлиться на космическое тело.

Астероид (99942) ​Апофис был открыт в 2004 году. Его орбита пересекает земную, диаметр составляет порядка 400 м. В год открытия астрофизики присвоили ему уровень 4 по шкале опасности столкновения с Землей, что предполагает вероятность столкновения в 1,6%. Однако позднее, после наблюдений и уточнения траектории, уровень опасности Апофиса для Земли был снижен. После нескольких пролетов Апофиса мимо Земли, ученые НАСА исключили вероятность его столкновения с планетой в ближайшие годы.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: НПО Лавочкина
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