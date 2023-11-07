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В «Роскосмосе» назвали условие полета на Марс и к его спутникам

В «Роскосмосе» допустили полеты на Марс и к его спутникам после освоения Луны
Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Люди смогут отправиться на Марс и к его спутникам только после освоения Луны, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев на конференции «Земля — Орбита — Дальний космос», сообщает «РИА Новости».

Программа по освоению Луны определена как приоритетная и полеты к ней станут «промежуточным шагом» перед полетом к другим планетам Солнечной системы, объяснил Крикалев. Он уточнил, что в ходе лунной программы будут отработаны технологии, необходимые для этого.

По мнению Крикалева, сейчас, с учетом уровня развития медицины и других технологий, пилотируемый полет на Марс невозможен.

У Марса есть два спутника — Деймос и Фобос. Они были открыты американским астрономом Асафом Холлом в 1877 году и названы в честь двух древнегреческих богов.

При этом на сегодняшний день ни происхождение, ни состав спутников до сих пор не изучены. Одни ученые считают, что это бывшие астероиды, тогда как другие полагают, что Деймос и Фобос — результат распада некогда единственного спутника Марса на две части.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что российская межпланетная станция «Бумеранг» будет запущена для доставки грунта с Фобоса, спутника Марса, после 2030 года.

Среди ключевых задач — посадка на небесные тела при отсутствии гравитации и доставка образцов с Фобоса на Землю. Запуск планируется провести с космодрома Восточный при помощи ракеты «Ангара». Космический аппарат долетит до Марса, выйдет на его орбиту, а также орбиты Фобоса и Деймоса, проведя их удаленное изучение. Планируется, что аппарат совершит мягкую посадку на Фобос и возьмет образцы грунта, после чего на Землю отправится возвращаемый аппарат, который приземлится на российской территории.

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Научно-производственное объединение им. Лавочкина пыталось провести подобную миссию еще в 2011 году, тогда был разработан аппарат «Фобос-Грунт». Но из-за внештатной ситуации при выведении аппарата на орбиту станция не покинула пределы Земли и в январе 2012 года сгорела в плотных слоях атмосферы.

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