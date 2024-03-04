 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Euractiv назвал сроки подготовки предложения ЕК по замороженным активам

Euractiv: ЕК через две недели представит предложение по замороженным активам
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
ЕК может представить сценарий использования замороженных активов России через две недели, пишет Euractiv. Речь идет об отправке доходов от них на восстановление Украины. Москва считает такие шаги «воровством»
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Еврокомиссия может представить формальное предложение по применению замороженных активов России через две недели, пишет издание Euractiv со ссылкой на источники.

«Мы говорили, что непредвиденная прибыль [от российских активов] будет использована для восстановления Украины, так как в первую очередь должны быть соблюдены интересы страны, которую нужно восстанавливать. Поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл», — приводит издание слова европейского дипломата.

В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что настало время для обсуждения использования прибыли от замороженных российских активов. Она предлагала направить ее на закупку вооружений для Украины или на их производство. Фон дер Ляйен отмечала, что вырученные средства не относятся к активам России.

Евросоюз раскрыл, как будет использовать замороженные активы России
Экономика
Здание Центрального банка России
После начала военной операции на Украине западные страны заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд ($282 млрд). Как писала Financial Times, €191 млрд ($207 млрд) хранился в бельгийском депозитарии Euroclear. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период. Исполнительный директор Euroclear Лив Мостри называла менее рискованным использование этой прибыли, чем конфискацию самих активов. По ее словам, по итогам 2024 года депозитарий получит от них аналогичную или даже большую прибыль при условии сохранения процентных ставок.

12 февраля Евросовет постановил отдельно учитывать и хранить доход от замороженных российских активов и запретил распоряжаться чистой прибылью от них. Там сочли это решение «шагом к потенциальному введению взноса в бюджет Евросоюза с чистой прибыли от активов» для дальнейшей поддержки, восстановления и реконструкции Украины. Страны G7 утверждали, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не компенсирует ущерб Киеву.

В Еврокомиссии оценивали объем необходимых средств на восстановление Украины в €452,8 млрд ($491,4 млрд), украинские власти называли сумму прямого и косвенного ущерба от боевых действий в размере $1 трлн.

В МИД России предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством» и примут «жесткие ответные меры».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украину

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Еврокомиссия российские активы
Материалы по теме
Евросоюз раскрыл, как будет использовать замороженные активы России
Экономика
МВФ оценил идею изъять замороженные на Западе российские активы
Экономика
Замороженные активы россиян обеспечили половину годовой прибыли Euroclear
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Российский одноклубник Овечкина стал никому не нужен после отказа команды Спорт, 10:49
МВД предложило упростить переселение россиян из недружественных стран Общество, 10:44
Посла Германии вызвали в МИД России после утечки разговора военных Политика, 10:39
Числовая магия: почему люди теряют бдительность, когда видят цифры Pro, 10:31
«Коммерсантъ» узнал о жалобах на телевизоры Sber после обновления Технологии и медиа, 10:28
Капризов стал лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 10:23
Курс биткоина превысил $64 тыс. и обновил годовой максимум Крипто, 10:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Euractiv назвал сроки подготовки предложения ЕК по замороженным активам Политика, 10:17
Пять поездов задержали из-за взрыва на мосту в Самарской области Общество, 10:16
Ни «быстрого входа», ни зарплат: как короткие курсы стали проблемой в IT Pro, 10:15
«Сильно тряхануло»: кадры после землетрясения рядом с Алма-Атой Общество, 10:13
Организаторы раскрыли программу Московского экономического форума-2024 Отрасли, 10:12
Конгресс согласовал бюджет США до сентября Политика, 10:06
Премьер-министр Казахстана приедет в Москву с рабочим визитом Политика, 10:04