Euractiv назвал сроки подготовки предложения ЕК по замороженным активам

Euractiv: ЕК через две недели представит предложение по замороженным активам

ЕК может представить сценарий использования замороженных активов России через две недели, пишет Euractiv. Речь идет об отправке доходов от них на восстановление Украины. Москва считает такие шаги «воровством»

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Еврокомиссия может представить формальное предложение по применению замороженных активов России через две недели, пишет издание Euractiv со ссылкой на источники.

«Мы говорили, что непредвиденная прибыль [от российских активов] будет использована для восстановления Украины, так как в первую очередь должны быть соблюдены интересы страны, которую нужно восстанавливать. Поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл», — приводит издание слова европейского дипломата.

В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что настало время для обсуждения использования прибыли от замороженных российских активов. Она предлагала направить ее на закупку вооружений для Украины или на их производство. Фон дер Ляйен отмечала, что вырученные средства не относятся к активам России.

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд ($282 млрд). Как писала Financial Times, €191 млрд ($207 млрд) хранился в бельгийском депозитарии Euroclear. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период. Исполнительный директор Euroclear Лив Мостри называла менее рискованным использование этой прибыли, чем конфискацию самих активов. По ее словам, по итогам 2024 года депозитарий получит от них аналогичную или даже большую прибыль при условии сохранения процентных ставок.

12 февраля Евросовет постановил отдельно учитывать и хранить доход от замороженных российских активов и запретил распоряжаться чистой прибылью от них. Там сочли это решение «шагом к потенциальному введению взноса в бюджет Евросоюза с чистой прибыли от активов» для дальнейшей поддержки, восстановления и реконструкции Украины. Страны G7 утверждали, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не компенсирует ущерб Киеву.

В Еврокомиссии оценивали объем необходимых средств на восстановление Украины в €452,8 млрд ($491,4 млрд), украинские власти называли сумму прямого и косвенного ущерба от боевых действий в размере $1 трлн.

В МИД России предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством» и примут «жесткие ответные меры».