Euractiv назвал сроки подготовки предложения ЕК по замороженным активам
Еврокомиссия может представить формальное предложение по применению замороженных активов России через две недели, пишет издание Euractiv со ссылкой на источники.
«Мы говорили, что непредвиденная прибыль [от российских активов] будет использована для восстановления Украины, так как в первую очередь должны быть соблюдены интересы страны, которую нужно восстанавливать. Поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл», — приводит издание слова европейского дипломата.
В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что настало время для обсуждения использования прибыли от замороженных российских активов. Она предлагала направить ее на закупку вооружений для Украины или на их производство. Фон дер Ляйен отмечала, что вырученные средства не относятся к активам России.
получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период. Исполнительный директор Euroclear Лив Мостри называла менее рискованным использование этой прибыли, чем конфискацию самих активов. По ее словам, по итогам 2024 года депозитарий получит от них аналогичную или даже большую прибыль при условии сохранения процентных ставок.
12 февраля Евросовет постановил отдельно учитывать и хранить доход от замороженных российских активов и запретил распоряжаться чистой прибылью от них. Там сочли это решение «шагом к потенциальному введению взноса в бюджет Евросоюза с чистой прибыли от активов» для дальнейшей поддержки, восстановления и реконструкции Украины. Страны G7 утверждали, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не компенсирует ущерб Киеву.
В Еврокомиссии оценивали объем необходимых средств на восстановление Украины в €452,8 млрд ($491,4 млрд), украинские власти называли сумму прямого и косвенного ущерба от боевых действий в размере $1 трлн.
В МИД России предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством» и примут «жесткие ответные меры».
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