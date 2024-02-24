G7 оставила активы России замороженными до возмещения ущерба Украине

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Российские суверенные активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине от военных действий. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран G7.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине», — cказано в документе.

Лидеры «Большой семерки» также заявили, что приветствуют принятие правовых актов Евросоюза, касающихся чрезвычайных доходов центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих замороженными российскими активами. В G7 призвали к «дальнейшим шагам по обеспечению их использования в соответствии с применимыми договорными обязательствами и действующим законодательством».

В заявлении отмечается, что министры стран группы продолжат искать возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Они должны отчитаться о проделанной работе перед саммитом G7 в итальянской Апулии, который пройдет с 13 по 15 июня 2024 года.

После начала Россией военной операции на Украине страны G7, Евросоюз и Австралия заблокировали имущество и счета попавших под санкции российских предпринимателей и чиновников, а также активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей от этой суммы заморожено в ЕС.

МИД России заявлял, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство», и грозил жестким ответом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.