МИД фразой «для танго нужны двое» оценил диалог по замороженным активам

Москва готова рассмотреть обмен заблокированными активами, если к этому готовы на Западе, однако пока таких сигналов не наблюдается, заявили в МИД России. Возможную конфискацию активов Москва расценивает как «воровство»

Дмитрий Биричевский (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Россия готова к обмену замороженными активами с Западом, но «для танго нужны двое», заявил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский.

«Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа С. <...> Если на той стороне будут готовы к диалогу — мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», — сказал дипломат.

Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность либо конфискации активов, либо изъятия инвестиционной прибыли от них, чтобы направить средства на военную помощь Украине или на покрытие дефицита бюджета западных стран. «К какому бы варианту ни пришли на Западе, речь идет о воровстве российского имущества, неважно в каком масштабе», — подчеркнул Биричевский.

В Евросоюзе планируют ввести windfall tax (налог на прибыль) на доходы от замороженных в рамках санкций активов российского Центробанка с последующим ее перечислением Украине.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear, на них она в этом году заработала около €3 млрд благодаря инвестированию.

США, как сообщила Financial Times в конце декабря со ссылкой на источники, предложили рабочим группам в рамках «Большой семерки» изучить способы конфискации замороженных российских активов. Немного ранее газета писала, что один из рассматриваемых вариантов — признание европейских государств «пострадавшими от конфликта», с последующей передачей Украине российских активов траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Возможны как прямая конфискация и использование доходов от замороженных активов, так и применение их в качестве залога для кредитов, указывала FT.



По данным издания, некоторые члены G7 — Германия, Франция, Италия — озвучили возражения против планов и сочли необходимым тщательно изучить законность конфискации российских активов до того, как решение будет принято.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что у России есть список активов других стран, которые могут быть подвергнуты конфискации в ответ на изъятие замороженных резервов ЦБ.

В ноябре президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому возможен обмен замороженными активами российских инвесторов с иностранцами, он затрагивает активы на сумму до 100 тыс. руб.

