Минобороны назвало число потерянных ВСУ танков и Bradley за неделю

Минобороны сообщило, что ВСУ после попытки прорыва на территорию Белгородской и Курской областей потеряли более 550 военных, 16 танков и 11 БМП Bradley. Ранее ФСБ сообщала, что при попытке ВСУ нарушения границы потеряли САУ CAESAR

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Российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России с 12 по 15 марта предотвратили все попытки ВСУ прорваться на территорию Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны России. «Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП «Bradley» производства США и 15 автомобилей», — уточнили потери украинских сил в российским ведомстве.

Bradley — это бронированная машина на гусеничной базе, которая была принята на вооружение США в начале 1980-х годов. Существует две основные серии этой техники: Bradley IFV или M2 (боевая машина пехоты, БМП) и Bradley CFV или M3 (бронированная разведывательная машина, дословно «кавалерийская»). Отличие последней в отсутствии огневых амбразур, характерных для M2. Обе версии вооружены автоматической пушкой M242 калибра 25-мм и пулеметом M240 калибра 7,62 мм, а также противотанковыми ракетами TOW. Масса в зависимости от модификации составляет от 23 до 28 т. США поставляют эти машины Украине. В декабре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с июня ВСУ потеряли 50 БМП Bradley. В январе CNN сообщил, что украинские военные раскритиковали стойкость американской бронемашины к морозам.

Минобороны также сообщило, что с 9 по 15 марта военные России нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня (РСЗО) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов (ГСМ). По данным ведомства, все назначенные объекты были поражены.

14 марта Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ прорваться в районе села Сподарюшино на территорию Белгородской области. 12 марта ФСБ сообщила, что с 10 марта украинские диверсанты предприняли несколько попыток нарушить границу в Белгородской и Курской областях. По данным спецслужбы, потери украинских сил составили более ста человек, также шесть танков, 20 бронемашин, и французское самоходное артиллерийское орудие (САУ) CAESAR.

В Минобороны тогда заявили, что украинские силы пытались вторгнуться на российскую территорию на трех направлениях — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино.

Россия неоднократно осуждала поставки западного оружия Киеву. Москва полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может повлиять на его исход. Президент Владимир Путин в июне говорил, что поставленная Украине западная бронетехника — боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard — «прекрасно горят».