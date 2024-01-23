CNN узнал о жалобах украинских военных на не выдерживающие зиму Bradley

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Украинские военнослужащие раскритиковали способность боевой машины пехоты (БМП) Bradley производства США выдерживать морозы, а также в целом состояние некоторых из них, говорится в репортаже телеканала CNN.

США поставляют некоторые БМП Bradley в ненадлежащем состоянии, а их запасы на передовой ограниченны, отмечает телеканал. Из 200 обещанных Киеву машин «десятки были повреждены и уничтожены в боях», говорится в публикации. При этом украинские военнослужащие отметили их живучесть на поле боя, высокую огневую мощь, но неспособность «выдерживать суровую украинскую зиму», сообщает телеканал.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что с июня украинская армия потеряла на поле боя 50 БМП Bradley. В целом, по его словам, за 2023 год потери украинских сил превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Общие поставки Запада Украине Шойгу оценил в 5220 танков и другой бронетехники, 1300 артиллерийских систем, более 2,5 млн снарядов.

Российская сторона неоднократно осуждала поставки западного оружия Украине, указывая, что это лишь затянет конфликт. Президент Владимир Путин в июне 2023 года заявлял, что боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard «прекрасно горят».