CNN сообщил о потере Украиной 16 американских БМП Bradley

ВСУ потеряли 15% от общего числа БМП, уже поставленных США, отмечает телеканал. AFP со ссылкой на украинских военных ранее сообщило о шести потерянных Bradley на запорожском направлении

Фото: Минобороны России

Украина за последние дни потеряла 16 боевых машин пехоты Bradley, поставленных США, передает CNN со ссылкой на Якуба Яновского из нидерландского проекта Oryx, который с начала российской военной операции занимается сбором данных о потерях Киевом военной техники.

По приведенной телеканалом оценке, это составляет 15% от всего объема БМП (109 шт), уже переданных Украине от США.

Bradley передвигается на гусеницах, вмещает экипаж численностью около 10 человек и используется для перевозки личного состава к месту боев в качестве огневой поддержки.

В январе, после объявления США о поставках этих БМП Киеву генерал в отставке Джеймс Маркс говорил телеканалу, что применять Bradley нужно в рамках разносторонних военных усилий, включая, включая поддержку с воздуха, дальнобойную артиллерию и точные разведанные. «Одна единица оборудования, такая как Bradleys, прекрасна, но ее нужно использовать в сочетании со всеми другими средствами», — говорил он.

С ним соглашается аналитик оборонной промышленности, бывший офицер британской армии Николас Драммонд. По его словам, использование бронетехники нужно сочетать с применением артиллерии и боевой авиации. «Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц», — заявил он телеканалу.

О том, что ВСУ потеряли на запорожском направлении шесть БМП Bradley со ссылкой на украинских военных передавало AFP. О значительных потерях Украины в живой силе и технике на этом направлении писал со ссылкой на украинский военный источник журнал The Economist.

Минобороны России в сводке от 10 июня сообщило, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли в том числе пять БМП Bradley. Российские власти неоднократно критиковали США и Европу за военную поддержку Киева, отмечая, что это не повлияет на достижение целей военной операции, но всё больше вовлекает Запад в конфликт.