CNN сообщил о потере Украиной 16 американских БМП Bradley

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
В ICAN заявили о тайном размещении ядерного оружия США в Европе Политика, 23:35
На пенсии – в политику: каким был Сильвио Берлускони в разные годы. Видео Политика, 23:22
Макрон оценил продолжительность наступления Украины Политика, 23:21
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 23:13
В ЕС рекомендовали Украине приостановить действие «закона об олигархах» Политика, 22:59
CNN сообщил о потере Украиной 16 американских БМП Bradley Политика, 22:41
Как число летающих по России пассажиров достигло рекорда. Инфографика Экономика, 22:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага Общество, 22:27
Нидерланды допустили начало обучения украинских пилотов на F-16 летом Политика, 22:22
Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области Общество, 22:06
Умер чемпион Олимпиады-1980 по волейболу Вячеслав Зайцев Спорт, 22:03
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 22:01
Reuters узнал о планах федерации бокса оспорить санкции МОК в CAS Спорт, 21:53
Байден временно перестал появляться на публике из-за зубной боли Политика, 21:41
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN сообщил о потере Украиной 16 американских БМП Bradley

CNN: ВСУ за последние дни потеряли 16 поставленных США БМП Bradley
ВСУ потеряли 15% от общего числа БМП, уже поставленных США, отмечает телеканал. AFP со ссылкой на украинских военных ранее сообщило о шести потерянных Bradley на запорожском направлении
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Украина за последние дни потеряла 16 боевых машин пехоты Bradley, поставленных США, передает CNN со ссылкой на Якуба Яновского из нидерландского проекта Oryx, который с начала российской военной операции занимается сбором данных о потерях Киевом военной техники.

По приведенной телеканалом оценке, это составляет 15% от всего объема БМП (109 шт), уже переданных Украине от США.

Bradley передвигается на гусеницах, вмещает экипаж численностью около 10 человек и используется для перевозки личного состава к месту боев в качестве огневой поддержки.

В январе, после объявления США о поставках этих БМП Киеву генерал в отставке Джеймс Маркс говорил телеканалу, что применять Bradley нужно в рамках разносторонних военных усилий, включая, включая поддержку с воздуха, дальнобойную артиллерию и точные разведанные. «Одна единица оборудования, такая как Bradleys, прекрасна, но ее нужно использовать в сочетании со всеми другими средствами», — говорил он.

С ним соглашается аналитик оборонной промышленности, бывший офицер британской армии Николас Драммонд. По его словам, использование бронетехники нужно сочетать с применением артиллерии и боевой авиации. «Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц», — заявил он телеканалу.

О том, что ВСУ потеряли на запорожском направлении шесть БМП Bradley со ссылкой на украинских военных передавало AFP. О значительных потерях Украины в живой силе и технике на этом направлении писал со ссылкой на украинский военный источник журнал The Economist.

Читайте на РБК Pro
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
«Почему так поздно в джуны?» Что ответить на некорректный вопрос эйчара
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
Супераппы — технология 2023 года: как это использовать бизнесу

Минобороны России в сводке от 10 июня сообщило, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли в том числе пять БМП Bradley. Российские власти неоднократно критиковали США и Европу за военную поддержку Киева, отмечая, что это не повлияет на достижение целей военной операции, но всё больше вовлекает Запад в конфликт.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине БМП ВСУ
Материалы по теме
HS сообщила о потере Киевом половины переданных Финляндией танков Leopard
Политика
Минобороны заявило о ночном ударе с моря по резервам ВСУ
Политика
Raytheon Technologies передаст Украине еще пять ЗРК Patriot
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter