Минобороны заявило о сорванной попытке ВСУ прорваться в Россию

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Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино, сообщает Минобороны.

Убиты до 195 украинских военных, уничтожены в том числе пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, отметили в ведомстве.

Белгородская область сегодня подвергалась обстрелам и атакам беспилотников, заявлял губернатор Вячеслав Гладков. В Белгороде несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности.

Минобороны утром сообщило, что над городом сбили восемь реактивных снарядов. По словам Гладкова, в результате попадания снаряда в легковой автомобиль погиб водитель, два человека пострадало.

Днем губернатор заявил о работе ПВО, было сбито 10 воздушных целей, при взрыве автомобиль, за рулем которого находилась женщина, опрокинулся в кювет. От полученных травм она скончалась на месте, сообщал глава региона.

Глава Курской области Роман Старовойт сегодня заявил, что украинские диверсанты «не оставляют попытки» прорваться на территорию России в районе поселка Тёткино, но российские силы «не позволили и не позволят им это сделать». Росгвардия сообщала, что у Теткино идет бой по отражению нападения украинских диверсантов.

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