 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При обстреле Грайворона погиб участник белгородской теробороны

При обстреле ВСУ Грайворона погиб участник теробороны Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
После обстрела украинскими военными города Грайворона погиб участник территориальной обороны Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось о трех пострадавших в Белгороде
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

После обстрела ВСУ города Грайворона погиб участник территориальной обороны Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший был одним из активных участников теробороны: неоднократно помогал вывозить гражданских и обеспечивал безопасность в родном округе. Сегодня утром мужчина «заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой».

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата для всех жителей Белгородской области», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в результате обстрела также получили разные повреждения семь частных жилых домовладений, два гаража и два легковых автомобиля.

«На местах работают все оперативные службы, подворовой обход продолжается», — сообщил Гладков.

Последствия обстрела Белгорода 15.03.2024

Ранее 15 марта мэр Белгорода Вaлентин Демидов сообщил, что число пострадавших в рeзультате обстрела Белгорода со сторoны ВСУ выросло до трех. По его словам, в больницу обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце.

Утром российские силы ПВО сбили семь снарядов системы залпового огня на подлете к Белгороду. Гладков сообщил о двоих пострадавших мужчинах: у одного — ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у другого осколочные ранения лица.

По словам губернатора, накануне выпустили более 200 снарядов и совершили более 20 атак с помощью дронов по десяти районам Белгородской области. Он также подсчитал, что ПВО на подлете к Белгороду уничтожили 11 воздушных целей. Вчера ВСУ также обстреляли Грайворон. При обстрелах Белгорода 14 марта к 13:25 мск погибли два человека.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. В последнее время они участились. В конце 2023 года при обстреле Белгорода погибли 25 человек, ранения получили более ста.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Белгородская область обстрелы ВСУ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгороде ракетную опасность объявили через три часа после отбоя
Политика
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до трех
Политика
Минобороны заявило о срыве атаки ВСУ на белгородскую Козинку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
В Белгородской области силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire Политика, 13:37
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России Спорт, 13:36
«Шортисты» потеряли $3,3 млрд на ставках против MicroStrategy Инвестиции, 13:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:33
Украина сообщила о возвращении 100 тел погибших военных Политика, 13:29
Как подготовить квартиру для сдачи в аренду. Инструкция Недвижимость, 13:29
Ликсутов рассказал детям о беспилотном метро в Москве после 2030 года Общество, 13:27
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Bloomberg узнал, сколько Пентагон попросил на пополнение запасов оружия Политика, 13:22
Медведев «послал» ЕС после требования вернуть румынское золото Политика, 13:21
Кремль назвал Францию косвенным участником конфликта на Украине Политика, 13:20
ПВО России уничтожили БПЛА над Тульской областью Политика, 13:18
Песков связал обстрелы Белгорода с попыткой «бросить тень» на выборы Политика, 13:17
В Белгороде в третий раз за день объявили ракетную опасность Политика, 13:13
В США одобрили первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита Общество, 13:12