При обстреле Грайворона погиб участник белгородской теробороны

После обстрела украинскими военными города Грайворона погиб участник территориальной обороны Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось о трех пострадавших в Белгороде

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После обстрела ВСУ города Грайворона погиб участник территориальной обороны Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший был одним из активных участников теробороны: неоднократно помогал вывозить гражданских и обеспечивал безопасность в родном округе. Сегодня утром мужчина «заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой».

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата для всех жителей Белгородской области», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в результате обстрела также получили разные повреждения семь частных жилых домовладений, два гаража и два легковых автомобиля.

«На местах работают все оперативные службы, подворовой обход продолжается», — сообщил Гладков.

Ранее 15 марта мэр Белгорода Вaлентин Демидов сообщил, что число пострадавших в рeзультате обстрела Белгорода со сторoны ВСУ выросло до трех. По его словам, в больницу обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце.

Утром российские силы ПВО сбили семь снарядов системы залпового огня на подлете к Белгороду. Гладков сообщил о двоих пострадавших мужчинах: у одного — ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у другого осколочные ранения лица.

По словам губернатора, накануне выпустили более 200 снарядов и совершили более 20 атак с помощью дронов по десяти районам Белгородской области. Он также подсчитал, что ПВО на подлете к Белгороду уничтожили 11 воздушных целей. Вчера ВСУ также обстреляли Грайворон. При обстрелах Белгорода 14 марта к 13:25 мск погибли два человека.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. В последнее время они участились. В конце 2023 года при обстреле Белгорода погибли 25 человек, ранения получили более ста.