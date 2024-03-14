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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области

Мэрия Белгорода: ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины ведут обстрел Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

«Ведется обстрел в Грайворонском городском округе, город Грайворон», — говорится в сообщении.

Жителей попросили спуститься в укрытия.

Город Грайворон в Белгородской области попал под обстрел
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Населенные пункты Белгородской области регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников. Утром 14 марта об обстреле Грайворона сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Прилетевший снаряд ранил мужчину, медицинскую помощь тому оказали на месте.

В Белгороде из-за обстрела ВСУ 14 марта погиб один человек, еще трое ранены. На подлете к городу средства ПВО перехватили восемь воздушных целей. Ночью Минобороны уничтожило над территорией области 11 БПЛА.

ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области
ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области

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Военная операция на Украине Белгород обстрел
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