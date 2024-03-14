ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области
Вооруженные силы Украины ведут обстрел Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.
«Ведется обстрел в Грайворонском городском округе, город Грайворон», — говорится в сообщении.
Жителей попросили спуститься в укрытия.
Населенные пункты Белгородской области регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников. Утром 14 марта об обстреле Грайворона сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Прилетевший снаряд ранил мужчину, медицинскую помощь тому оказали на месте.
В Белгороде из-за обстрела ВСУ 14 марта погиб один человек, еще трое ранены. На подлете к городу средства ПВО перехватили восемь воздушных целей. Ночью Минобороны уничтожило над территорией области 11 БПЛА.
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