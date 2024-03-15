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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до трех

Мэр сообщил о третьей пострадавшей в результате обстрела Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

Число пострадавших в рeзультате обстрела Белгорода со сторoны ВСУ выросло до трех, сообщил мэр города Вaлентин Демидов в телеграм-канале.

По словам городского главы, в больницу обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце. Она отказалась от госпитализации, добавил мэр. 

Демидов также уточнил, что повреждения получили образовательные учреждения и два торговых центра. «К этому часу есть данные о повреждениях в 33 квартирах в 14 МКД, пяти частных домах», — написал он.

В Белгороде два человека пострадали при обстреле
Политика

Утром 15 марта средства ПВО сбили семь снарядов системы залпового огня на подлете к Белгороду. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших: у одного мужчины — ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у другого — осколочные ранения лица.

Белгородская область с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В последние несколько дней они участились.

Накануне, 14 марта, ВСУ выпустили более 200 снарядов и совершили более 20 атак с помощью дронов по десяти районам Белгородской области, отчитывался Гладков.

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Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до трех
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до трех

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Теги
Белгород Белгородская область Демидов
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